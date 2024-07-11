Какие дворцы и замки чаще всего гуглят в Германии?
Рейтинг на основе статистики запросов - первая двадцатка от Нойшванштайна до Бюккебурга.
ТОП-20
Туристический концерн TUI провел исследование, посвященное популярным немецким дворцам и замкам. Авторы, в частности, составили рейтинг по количеству поисковых запросов в Google из Германии в 2023 году - округленным результатам в среднем в месяц.
Замок Нойшванштайн - 201 000
Schloss Neuschwanstein (Фюссен / Бавария) • Один из самых известных замков в Германии. Возведен во второй половине XIX века для баварского короля Людвига II. В 2023 году этот замок гуглили из Германии в среднем более 200 тысяч раз в месяц.
Замок Эльц - 110 000
Burg Eltz (Мюнстермайфельд / Рейнланд-Пфальц) • Находится в долине ручья, впадающего в Мозель. Считается самым аутентичным средневековым замком в Германии. Изображение украшало купюру достоинством в 500 марок ФРГ.
Замок Гогенцоллерн - 60 500
Burg Hohenzollern (Бизинген / Баден-Вюртемберг) • Родовой замок швабской династии Гогенцоллернов - правителей Бранденбурга и Пруссии, после 1871 года - императоров Германской империи. Первое укрепление было возведено здесь, предположительно, в XI веке.
Дворец Нимфенбург - 60 500
Schloss Nymphenburg (Мюнхен / Бавария) • Дворец Нимфенбург - архитектурный памятник эпохи барокко в столице Баварии. В 1715-1918 годах использовался в качестве летней резиденции баварских курфюрстов и королей.
Дворец Шарлоттенбург - 60 500
Schloss Charlottenburg (Берлин) • Бывшая резиденция прусских королей в Берлине, названная в честь первой владелицы - королевы Софии Шарлотты Ганноверской. Один из лучших образцов архитектуры барокко в Германии.
Замок Вартбург - 60 500
Die Wartburg (Айзенах / Тюрингия) • Этот средневековый замок XI века включен в список Всемирного наследия. В 1521-1522 годах здесь скрывался и перевел на немецкий язык Новый Завет церковный реформатор Мартин Лютер.
Замок Морицбург - 49 500
Schloss Moritzburg (Морицбург / Саксония) • Этот замок около Дрездена служил в качестве охотничьей резиденции саксонских курфюрстов. В этом месте снимался фильм "Три орешка для Золушки".
Замок Лихтенштайн - 40 500
Schloss Lichtenstein (Ройтлинген / Баден-Вюртемберг) • Живописный неоготический замок, возведенный на фундаменте средневекового укрепления в XIX веке. Находится в частной собственности, но открыт для посетителей.
Гейдельбергский замок - 40 500
Schloss Heidelberg (Гейдельберг / Баден-Вюртемберг ) • Самые живописные средневековые руины Германии - бывшая резиденция курфюрстов Пфальца, сильно пострадавшая в XVII веке. В 2023 году - самый посещаемый замок в Германии (960 тысяч человек).
Дворец Сан-Суси - 40 500
Schloss Sanssouci (Потсдам / Бранденбург) • Самая известная королевская резиденция в Потсдаме. Была возведена в 1745-1747 годах для прусского короля Фридриха Великого, став любимым дворцом этого монарха. Внесена в список Всемирного наследия.
Замок Линдерхоф - 33 100
Schloss Linderhof (Этталь / Бавария) • Эта резиденция в стиле неорококо была построена для баварского короля Людвига II в начале 1870-х годов. Находится в предгорьях Альп примерно в 30 километрах от Гармиш-Партенкирхена.
Замок Драхенбург - 33 100
Schloss Drachenburg (Кёнигсвинтер / Северный Рейн - Вестфалия) • "Замок дракона" - Драхенбург был возведен около Бонна над Рейном в неоготическом стиле в 1882-1884 годах. Часть помещений оформлена фресками по мотивам легенды о Нибелунгах.
Дрезденский Цвингер - 33 100
Zwinger (Дрезден / Саксония) • Архитектурный комплекс дворцовых зданий эпохи барокко в столице Саксонии. Был возведен во времена правления курфюрста Августа Сильного (1670-1733). Сейчас здесь находятся знаменитая Дрезденская картинная галерея и несколько других музеев.
Замок Мариенбург - 27 100
Schloss Marienburg (Паттензен / Нижняя Саксония) •. Эту неоготическую летнюю резиденцию возвели в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. Он был членом британской королевской семьи и двоюродным братом королевы Виктории.
Замок Бург - 27 100
Schloss Burg (Золинген / Северный Рейн-Вестфалия) • Замок Бург находится в долине реки Вуппер примерно в часе езды от Кельна или Дюссельдорфа. Здесь он изображен на фотографии 1910 года. Является самым большим восстановленным замком в Северном Рейне-Вестфалии.
Хамбахский замок - 27 100
Hambacher Schloss (Нойштадт / Рейнланд-Пфальц) • Этот замок считается колыбелью немецкой демократии. В 1832 году здесь состоялся народный праздник, участники которого впервые в истории Германии выступили за политические свободы, национальное единство и гражданские права.
Замок Вакербарт - 27 100
Schloss Wackerbarth (Радебойль / Саксония) • Винодельческая усадьба эпохи барокко в долине Эльбы недалеко от Дрездена. Это бывшее именье графского рода Вакербартов считается главным центром виноделия в Саксонии.
Замок Фалькенштайн - 27 100
Burg Falkenstein (Фалькенштайн / Саксония-Анхальт) • Средневековый горный замок XII века, отреставрированный в первой половине XIX века. Популярная достопримечательность Гарца.
Замок Рабенштайн - 22 200
Burg Rabenstein (Ахорнталь / Бавария) • "Вороний камень" - в Германии есть несколько замков с таким названием. Этот находится в Баварии во Франконской Швейцарии. Еще один Рабенштайн расположен в Саксонии - самый маленький средневековый замок этой земли.
Замок Бюккебург - 22 200
Schloss Bückeburg (Шаумбург / Нижняя Саксония) • Резиденция княжеского рода Шаумбург-Липпе. Средневековый замок был перестроен в XVI веке в стиле Везерского ренессанса. / Фотогалерею подготовил Максим Нелюбин
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