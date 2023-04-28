Взрывы на "СП": Швеция подтвердила сведения Дании о судне РФ

Шведский прокурор Матс Юнгквист подтвердил существование снимков российского судна SS-750 с оборудованием для подводных операций, которые сделали датские военные недалеко от "Северных потоков".

Швеции известно о фотографиях российского специального судна, замеченного в районе взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" за четыре дня до инцидента. Об этом прокурор Швеции Матс Юнгквист, расследующий дело о взрывах на газопроводах, сообщил агентству AFP в пятницу, 28 апреля. Он не стал уточнять, какое значение снимки несут для расследования.

Тем самым Юнгквист подтвердил информацию датского издания Information, сообщившего со ссылкой на командование вооруженных сил Дании, что экипаж датского патрульного катера, который находился к востоку от острова Борнхольм 22 сентября 2022 года, сделал 26 фотографий российского судна SS-750, имевшего на борту мини-субмарину с захватными рычагами. Ряд датских экспертов указывают, что подобное судно способно осуществить операцию по подрыву газопроводов.

Еще в конце марта журналисты немецкого новостного портала t-online рассказали, что в ночь на 21 сентября - за 5 дней до взрывов - как минимум три корабля покинули российскую военно-морскую базу в Калининграде. Речь идет о судне SS-750 и буксирах SB-123 и "Александр Фролов", оснащенных грузовыми кранами, отметили журналисты, ссылаясь на спутниковые снимки и информацию, полученную от собеседников в структурах безопасности. По сведениям расследователей, еще три корабля ВМФ России могли сопровождать эти суда и обеспечивать военное прикрытие.

Взрывы на "Северных потоках"

В конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследование причин повреждения идет в Германии, Дании и Швеции. Стокгольм и Копенгаген пришли к выводу, что трубопроводы были взорваны преднамеренно, но не сказали, кто может быть ответственен за произошедшее. Москва обвинила во взрывах Запад.

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