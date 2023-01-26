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Директор дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 Маттиас Варниг
Директор дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 Маттиас ВарнигФото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Немецкий друг Путина: Говоришь про Донецк, а атакуешь Киев?

Илья Коваль
1 ч. назад

Директор дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 Маттиас Варниг, который считается близким другом Путина, раскрыл Die Zeit детали бесед с президентом России после начала войны в Украине. Главное - в пересказе DW.

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Директор дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 Маттиас Варниг (Matthias Warnig) продолжает общаться со своим давним другом Владимиром Путиным и после вторжения России в Украину. О чем они говорят при встрече, Варниг рассказал в статьей газеты Die Zeit, опубликованной в среду, 25 января.

По версии самого Варнига, они познакомились в 1990-е в Санкт-Петербурге, где немец работал в Dresdner Bank. По другим данным, их первый контакт состоялся еще в 1989 году в Дрездене, когда Варниг был агентом "штази" - министерства госбезопасности ГДР, а Путин - агентом КГБ.

Удостоверение Путина, выданное
Удостоверение Путина, выданное "штази"Фото: BStU, MfS, BV Dresden, Abt.KuSch, Nr 7216

В 2010-е Варниг входил в совет директоров банка "Россия" и в наблюдательный совет ВТБ, а также возглавлял совет директоров "Русала". А в последние годы он был в советах директоров "Транснефти" и "Роснефти" и покинул эти должности не сразу после начала войны в Украине, в мае 2022 года.

Сейчас Варинг остается директором дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2, строившей газопровод "Северный поток - 2". Он находится под санкциями США, а немецкое налоговое  ведомство проводит масштабную проверку в отношении его финансов. Из-за этого кредитная карточка Маттиаса Варнига заблокирована. В то же время у друга Путина, по его собственным подсчетам, восемь домов и две квартиры, - не считая тех, которыми семья Варнигов пользуется сама. Часть имущества записана на детей на случай новых штрафных мер.

Корреспондент немецкой газеты Die Zeit встретился с Варнигом в Берлине и в его квартире на Канарских островах. Главные откровения немецкого друга Путина пересказывает DW.

"Тебе нужна Одесса, Харьков или вся Украина? Или даже больше?"

Незадолго до войны Варниг виделся с Путиным, и тот показался ему рационально мыслящим. Поэтому директор Nord Stream 2 возмущался и высмеивал предостережения о возможном вторжении России в Украину - даже за несколько дней до начала войны.

Путин на совещании с министром обороны РФ Шойгу по видеосвязи
Путин на совещании с министром обороны РФ Шойгу по видеосвязиФото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin/AP Photo/picture alliance

Через пару месяцев после нападения РФ на Украину Варниг встречался с Путиным в Москве. Он утверждает, что разговаривая наедине по-немецки, пытался убедить президента РФ остановить войну. Варниг вспоминает вопрос, которые задавал российскому лидеру: "Какие у тебя цели? Ты говоришь про Донецк и Луганск, в то же время твои войска хотят взять Киев. Как это соотносится? Тебе нужны Одесса, Харьков или вся Украина? Или даже больше?" В ответ Путин, по словам Варнига, сказал лишь: "Это гостайна".

В той беседе президент России также предложил Варнигу вместе с семьей переехать в Москву. "Мы найдем для тебя тут что-нибудь", - цитирует слова Путина директор Nord Stream 2. Но Маттиас Варниг отказался от предложения: "Я должен жить за высокими заборами?"

Путин очень боится коронавируса и отгородился от внешнего мира

По словам Варнига,страх Путина перед заражением коронавирусом невообразимо велик, из-за этого он отгораживается от внешнего мира: к президенту РФ почти никого не пускают, а основная коммуникация с ним происходит через телефон и видеозвонки. "Он очень старается сохранить контакт со мной. Я единственный, кто ему может что-то сказать", - говорит Варниг. В то же время глава Nord Stream 2 не замечал признаков того, что Путин может быть болен.

В одну из недавних встреч Варниг сказал Путину: "Вам не выиграть эту войну. В ней нет победителей". Президент РФ не стал спорить с ним, отмечает немецкий бизнесмен.

Шрёдер - за российский газ, жена Варнига изменила взгляды из-за войны

В статье Die Zeit приведены и высказывания окружения Варнига. Так, журналист сопровождает главу Nord Stream 2 на встрече с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder), после завершения политической карьеры много лет работавшего на "Газпром". Шрёдер отмечает, что в плане политических взглядов они с Варнигом не близки, зато едины во мнении о российском газе. "После 24 февраля для нас обоих в отношении газопровода ("Северный поток - 2" - Ред.) ничего не изменилось. Мы его хотели, и он был готов. Мы едины в том, что было бы лучше сохранить российский газ", - говорит Шрёдер.

Жена Варнига Елена также дала интервью журналисту. Она сама родом из России. По словам главы Nord Stream 2, до войны они чуть не развелись из-за Путина, так как родственники Елены живут в РФ и своими глазами видят коррупцию и проблемы в сфере здравоохранения. Перед одной из поездок в Москву она говорила мужу: "Не желаю тебе хорошей поездки. Ты едешь к убийце".

Но после начала войны все изменилось. Теперь Елена рассказывает о якобы геноциде со стороны Украины. "Я не могу быть против Путина. Не хотела бы жить в мире, в котором Россия побеждена", - говорит Елена Варниг. Президента Украины Владимира Зеленского она называет "сами знаете чьей марионеткой". Даже ее муж, который присутствует при разговоре, не выдерживает и останавливает пересказ российской госпропаганды: "Лена, все, хватит уже!".

Варниг упоминает также о неназванном друге, который отказывается с ним общаться из-за близости к Путину. Позвонив другу по телефону и услышав в ответ тишину, он спросил, не случилось ли что-то. "Да, у меня есть одна проблема. Это Путин. Ты должен более четко высказаться против Путина. Я не хочу иметь с тобой ничего общего", ответил тот. В публичном заявлении после российского вторжения в Украину Варниг назвал войну "неописуемой ошибкой", но не более. Теперь он признает, что из-за связей с президентом России стал "токсичным" для окружающих.

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Статья Die Zeit о Варниге

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