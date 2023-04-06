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Логотип страховой компании Allianz на офисном здании
Фото: Bildagentur-online/Schoening/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Allianz больше не будет страховать "Северный поток"

Андрей Гурков
1 ч. назад

Немецкая компания сообщила, когда истекает действующий договор страхования разрушенного газопровода, и уточнила, чьи именно риски она застраховала. Это не "Газпром".

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Крупнейшая немецкая страховая компания Allianz к концу 2023 года прекратит страхование сильно поврежденного после диверсии газопровода "Северный поток". Вечером 5 апреля она сообщила Reuters, что действующий договор был заключен до российского вторжения в Украину сроком на два года и не будет продлен. Тем самым она ответила на публикацию агентства от 4 апреля, которое, ссылаясь на осведомленные источники, утверждало, что немецкие гиганты отрасли Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода, контролируемого Россией.

Allianz застраховала только европейских акционеров Nord Stream AG

Никаких деталей действующего договора Allianz не обнародовала, указав, что отношения с клиентами носят конфиденциальный характер. Однако компания, во-первых, подчеркнула, что придерживается всех международных санкций, введенных против России. Во-вторых, она уточнила, что является членом консорциума, который обеспечивает "техническую страховую защиту" при эксплуатации газопровода только четырем европейским миноритарным акционерам его оператора, швейцарской фирмы Nord Stream AG.

Подводная съемка одной из ниток
Подводная съемка одной из ниток "Северного потока" в месте произошедшего 26 сентября 2022 года взрываФото: Trond Larsen/Expressen/TT/picture alliance

Этими акционерами являются немецкие энергетические компании E.on и Wintershall Dea, французская Engie и нидерландская Gasunie. Все они полностью или в значительной мере списали свое участие в "Северном потоке", напоминает Reuters.

Таким образом, страховая защита не распространяется на "Газпром". Следовательно, российская государственная компания, которой принадлежат 51% акций Nord Stream AG, либо самостоятельно несет риски, связанные с проложенным по дну Балтийского моря газопроводом, либо застраховала их у кого-то другого.

Munich Re выйдет из сделки автоматически

Прекращение к концу 2023 года страхования "Северного потока" компанией Allianz означает, что менее чем через девять месяцев из сделки автоматически выйдет и Munich Re. Дело в том, что это - перестраховочное общество, бизнес-модель которого заключается в том, что оно "страхует страховщиков", когда речь идет о больших проектах и, соответственно, крупных страховых суммах. После истечения действующего двухлетнего страхового договора услуги перестраховщика в данном случае больше не понадобятся.

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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