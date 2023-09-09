Ермак рассказал о работе над ужесточением санкций против РФ

Глава Офиса президента Украины рассказал о встрече Зеленского с санкционной группой Макфола-Ермака и о возможности введения новых санкций против финансового и банковского секторов и сферы программного обеспечения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками международной санкционной группы Макфола-Ермака. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщил на своей странице в Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. На встрече обсуждалась деятельность группы и планировалось ужесточение санкций против России.

Украинский лидер отметил "важность усиления санкций в отношении энергосектора РФ и подчеркнул недопустимость поставок стране-агрессору компонентов и запчастей, используемых для производства ракет и дронов", пишет Ермак. Владимир Зеленский также указал на необходимости ужесточения санкций против финансового и банковского секторов РФ.

"Активы России должны быть направлены на восстановление Украины"

"Майкл Макфол отметил важность лишения российского режима средств, которые тратятся на ведение агрессивной войны против Украины. Заблокированные активы России ни в коем случае не могут быть возвращены государству-агрессору, а должны быть направлены на восстановление Украины. Каждая российская компания и работающее физическое лицо в стране-агрессоре должны ощутить на себе последствия введенных санкций", - указал Ермак.

Глава Офиса президента Украины сообщил, что благодаря деятельности группы введено эмбарго на российскую "сырую нефть и нефтепродукты, механизм "ценового потолка" на нефть, иммобилизовано более 300 млрд долл. активов Центробанка РФ, а также введены санкции против российских пропагандистов и запрещена деятельность русскоязычных СМИ в ряде стран ЕС".

По его словам, в настоящее время Международная рабочая группа работает над введением санкций против "Росатома" и ужесточением энергетических санкций, ограничениями в сфере программного обеспечения и прекращением поставок в Россию микроэлектроники.

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