Минюст РФ внес в реестр "иноагентов" издание ASTRA

Минюст РФ обновил реестр "иноагентов", включив в него издание ASTRA. О расширении перечня сообщили в пятницу, 25 октября, в пресс-службе ведомства.

В список также внесены четыре физлица. Это - политик, председатель московского отделения фракции "Яблоко" Николай Кавказский; литературовед, доктор филологических наук, автор целого ряда статей о поэтике Осипа Мандельштама Олег Лекманов; проживающий в США участник движения "Свободная Удмуртия" Артем Медведев и блогер Антон Хардин. У Хардина - 1,45 млн подписчиков в YouTube. Он, в частности, критиковал российских пропагандистов.

ASTRA: "Продолжим работу - несмотря ни на что"

По версии Минюста, издание ASTRA распространяло "недостоверную информацию" о решениях и политике российских властей", а также "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа" российских военных.

Кавказский участвовал в распространении материалов "иноагентов", распространял "недостоверные данные" об избирательной системе России, сочли в ведомстве.

Лекманову российские власти вменили участие "в мероприятии, организованном лицом, включенным в реестр "иностранных агентов".

Хардин, по версии российского министерства, распространял сообщения и материалы "иноагентов".

В ASTRA заявили, что "это - лишь очередной способ давления российской власти на независимые СМИ и их читателей" и пообещали продолжить работу - "несмотря ни на что".

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов" - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Этот закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов".