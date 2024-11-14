  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

"Иноагенты" не получат гонораров в РФ до отмены статуса

Жан Рофе
14 ноября 2024 г.

Депутаты Госдумы хотят лишить "иноагентов" возможности распоряжаться заработанными в РФ деньгами до отмены статуса. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение 14 ноября, сообщил Вячеслав Володин.

https://p.dw.com/p/4myhm
Прикрепленный к спине мужчины лист бумаги с надписью "иностранный агент"
"Иноагентам" запретят распоряжаться деньгами со спецсчета в России до снятия статусаФото: DW

Законопроект о "контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", предусматривает, что "иностранные агенты" смогут распоряжаться заработанными в России деньгами только после снятия с них соответствующего статуса. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 14 ноября.

По его словам, 14 ноября в Госдуму внесут законопроект об особом порядке в отношении вознаграждений и "иных платежей", причитающихся "иноагентам" от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Он обязывает "иноагентов" открывать в России специальный рублевый счет, на который будут зачисляться "любые доходы от творческой деятельности". Если человек или организация, объявленные "иноагентами" не откроют спецсчет, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет им гонорары, пояснил Володин.

Деньги со спецсчета могут перечислить в бюджет

"Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента", - написал председатель Госдумы в Telegram. При этом, по словам Володина, "по решению суда возможно зачисление средств в бюджет".

Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на следующую неделю. Ко второму чтению в него внесут дополнительные нормы, касающиеся "зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов".

Российский закон об "иноагентах"

В России власти могут объявить "иноагентом" любого, кто, по их мнению, находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано весьма расплывчато. Для того, чтобы попасть в "иноагенты", даже не обязательно получать финансирование из иностранных источников.

Первые "иноагенты" появились в РФ более десяти лет назад. Власти тогда заявляли, что речь идет лишь об информировании публики о том, что та или иная организация получает иностранное финансирование. Но в законодательство постоянно вносятся поправки, накладывающие на "иноагентов" все новые обязанности и прямо их дискриминирующие.

Например, с конца 2022 года "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избиркомов.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде, май 2022 года

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и об госизмене, - в галерее DW.
Правосудие и закон26 апреля 2023 г.20 фото
external

Татьяна Лазарева #вТРЕНДde - о Курске, Путине, Украине, люстрации в РФ и изменении сознания россиян

Татьяна Лазарева #вТРЕНДde - о Курске, Путине, Украине, люстрации в РФ и изменении сознания россиян

В августе 2024 года исполнилось 25 лет со дня назначения Владимира Путина и.о. премьер-министра РФ. Есть ли у людей в России после 25 лет Путина на вершине власти желание что-то изменить? Татьяна Лазарева отвечает на этот и многие другие вопросы Константина Эггерта в программе Deutsche Welle #вТРЕНДde.
Политика23 августа 2024 г.30:49 мин.
МГУ

Образование и идеология: в России учат "правильно" мыслить

Образование и идеология: в России учат "правильно" мыслить

Открыто критиковать политику российских властей в школах и ВУЗах РФ опасно. Но антивоенно настроенные преподаватели находят способ.
Политика16 июля 2024 г.
Показать еще