"Иноагенты" не получат гонораров в РФ до отмены статуса

Законопроект о "контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", предусматривает, что "иностранные агенты" смогут распоряжаться заработанными в России деньгами только после снятия с них соответствующего статуса. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 14 ноября.

По его словам, 14 ноября в Госдуму внесут законопроект об особом порядке в отношении вознаграждений и "иных платежей", причитающихся "иноагентам" от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Он обязывает "иноагентов" открывать в России специальный рублевый счет, на который будут зачисляться "любые доходы от творческой деятельности". Если человек или организация, объявленные "иноагентами" не откроют спецсчет, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет им гонорары, пояснил Володин.

Деньги со спецсчета могут перечислить в бюджет

"Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента", - написал председатель Госдумы в Telegram. При этом, по словам Володина, "по решению суда возможно зачисление средств в бюджет".

Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на следующую неделю. Ко второму чтению в него внесут дополнительные нормы, касающиеся "зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов".

Российский закон об "иноагентах"

В России власти могут объявить "иноагентом" любого, кто, по их мнению, находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано весьма расплывчато. Для того, чтобы попасть в "иноагенты", даже не обязательно получать финансирование из иностранных источников.

Первые "иноагенты" появились в РФ более десяти лет назад. Власти тогда заявляли, что речь идет лишь об информировании публики о том, что та или иная организация получает иностранное финансирование. Но в законодательство постоянно вносятся поправки, накладывающие на "иноагентов" все новые обязанности и прямо их дискриминирующие.

Например, с конца 2022 года "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избиркомов.