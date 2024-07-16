Образование и идеология: в России учат "правильно" мыслить

В апреле 2022 года на "уроке добра" 65-летняя учительница из подмосковного Протвино Наталья Таранушенко обсуждала с детьми войну в Украине. На этом занятии она показала видео из Бучи с преступлениями российских военных и сказала, что "Россия нарушает все возможные нормы международного права" в то время, как "22% населения живет с уличным туалетом". В конце женщина извинилась за эмоциональный урок, подчеркнув, что это ее мнение. Один из учеников поинтересовался, не боится ли она лишиться работы. "За то, что я вам говорю, - нет", - ответила она.

Однако один из ее школьников рассказал об уроке родителям, а те написали донос на Таранушенко. Женщина успела уехать в Армению, но там ее на днях задержали по запросу российских властей. Армянские правоохранители отпустили учительницу, но под "подписку о невыезде" - пока не состоится суд, на котором будет решаться вопрос об экстрадиции в Россию.

Донос - основной риск для антивоенно настроенных преподавателей в России

В самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину тысячи работников в системе образования России выступили против действий своей страны. Впоследствии около 16 тысяч из них уволились - либо по собственной инициативе, либо были вынуждены это сделать под давлением руководства учебных заведений.

За правду о Буче можно в России сесть в тюрьму Фото: Zohra Bensemra/REUTERS

Как подсчитали в исследовании Davis Center for Advanced Russian Studies, около 6 тысяч россиян с ученой степенью уехали в Европу. По аналогичному исследованию авторов проекта Outrush, еще 10 тысяч работников системы просвещения перебрались в Израиль. Об этом рассказал российский историк и социолог Дмитрий Дубровский на онлайн-форуме, организованном Немецким сахаровским обществом (Deutsche Sacharow Gesellschaft).

Военную цензуру в РФ с каждым годом ужесточают - теперь против педагогов, как в случае с Таранушенко, чаще возбуждают уголовные дела. Из-за страха доносов многие школьные учителя предпочитают не затрагивать политические темы на уроках, рассказала исследовательница школьного образования в РФ Антонина (имя изменено по просьбе собеседницы - Ред.).

По ее словам, антивоенно настроенные преподаватели объединяются в сообщества и разрабатывают методологию, с помощью которой надеются воспитывать в детях способность к критическому мышлению. "Но к сожалению, люди часто замыкаются в своих капсулах, где относительно безопасно, и это не позволяет задавать вопросы коллегам из других школ, образовывать новые горизонтальные связи", - говорит она.

Замполиты в университетах

Российские власти пытаются усилить систему надзора и контроля в первую очередь в университетах, рассматривая высшие учебные заведения как традиционный источник угрозы для себя, объясняет Дубровский.

На уроке в российской школе, февраль 2022 года Фото: Donat Sorokin/TASS/imago images

"В вузах появилась новая должность - проректор по воспитательной политике, который следит за правильным поведением студентов. Такой замполит для университета", - говорит Дубровский. Для борьбы с оппозиционной частью преподавателей власти активно используют инструмент стигматизации - ярлык "иноагента", добавляет он. Самого Дубровского признали "иноагентом" в апреле 2022 года из-за его антивоенной позиции.

Это ярлык психологически действует на других преподавателей, говорит студент одного из российских вузов Александр (имя изменено по просьбе собеседника - Ред.). Он описывает настроения большей части преподавателей в его университете как ностальгические по советским временам. "Они уверены, что Россия восстанавливает исторически попранную справедливость", - говорит студент. Коллег с "иноагентским" статусом они называют предателями, говорит молодой человек: "Например, моя преподавательница категорически запретила мне использовать в научной статье ссылки на литературу "иностранных агентов".

Все больше пропаганды в системе образовании

За "правильным поведением" студентов и преподавателей с 2022 года наблюдают специальные департаменты, созданные в российских ведущих вузах. Они занимаются тем, что просматривают социальные сети студентов и преподавателей. Этой работой, как правило, занимаются сами учащиеся учебного заведения и бывшие сотрудники центра по борьбе с экстремизмом, говорит Дубровский.

Кроме того, в университетское образование включают идеологические курсы, призванные внедрить "правильное" мировоззрение и знания "правильной" истории. "Некоторые преподаватели довольно хитро сопротивляются этому: они читают курс слово в слово, но с издевательской интонацией", - говорит Дубровский. По его словам, власти порой просто закрывают наиболее нелояльные факультеты, как это произошло с Европейским университетом в Петербурге, где ликвидировали факультет политических наук.

"В российских школах царствует учебник Мединского" Фото: Alexander Reka/Tass/IMAGO

Подобное внедрение идеологической составляющей происходит и в школьном образовании, рассказал DW сотрудник профсоюза "Учитель" Алексей Макаров. Из учебников для среднего образования изымаются темы, посвященные гражданскому обществу и международному гуманитарному праву, говорит он: "Вместо этого царствует учебник Мединского (Владимир Мединский - с 2012 по 2020 годы возглавлял Минобразования РФ - Ред.)".

Провластные организации пытаются найти инструмент для массового преследования

По словам Дубровского, попытки вербовки для работы на действующую власть предпринимались и прежде. Его самого пыталось завербовать ФСБ после окончания петербургского университета в 1996 году. "Собрали всех, кто с красным дипломом, и пригласили работать в ФСБ доносчиками, - рассказал Дубровский. - Надеюсь, никто не согласился, но вот недавно выяснилось, что кто-то мог, учитывая дело Морозова (бывший профессор Тартуского университета Вячеслав Морозов, приговорен судом в Эстонии к шести годам тюрьмы за шпионаж - Ред.)"

Алексей Макаров в свою очередь рассказал, что провластные активисты периодически составляют списки учителей, которые посещали антивоенные акции или подписывали письма. "Дальше эти списки отправляли в органы власти", - говорит Макаров. В некоторых случаях аналогичные списки составляли в отношении антивоенно настроенных преподавателей в вузах, добавила Антонина, однако, по ее словам, эту акцию большинство университетов проигнорировало.

Некоторые международные образовательные организации, говорит Дубровский, не до конца понимают степень риска в России для тех, кто попадает под репрессии. Он приводит в пример Центрально-Европейский университет (Central European University, CEU), который признан в РФ "нежелательной организацией".

"Более 100 российских граждан, которые аффилированы с университетом, просили оказать им поддержку. Университет на это отвечал, что риски небольшие, лишь штраф, бояться нечего", - возмущается российский историк, объясняя, что человеку на следующих этапах может грозить уголовное преследование. Дело в том, что многие из студентов продолжают возвращаться в Россию к родственникам, объясняет Дубровский. По его словам, в итоге вуз пошел навстречу - студентов формально перевели в другой университет.