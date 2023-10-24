В учебнике Мединского переписали абзац о депортации народов

В новой версии текста учебника истории пропало упоминание чеченцев и ингушей в абзаце о сталинской депортации народов СССР.

В новый учебник истории России под авторством экс-министра культуры Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова внесены изменения. Об этом 23 октября сообщило РБК . Создатели учебника переписали абзац о сталинской депортации народов СССР.

Решение об изменении текста учебника было принято Министерством просвещения РФ после обращения Конгресса карачаевского народа от 24 сентября к руководству обеих палат парламента с требованием об изъятии нынешнего тиража учебника истории Россиидля 10-го класса.

Представителей Карачаево-Черкесии, как и ряда других республик Северного Кавказа, возмутило то, что в первоначальной редакции учебника в абзаце о сталинской депортации говорится о "фактах сотрудничества с оккупантами" карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар. При этом отмечается, что репрессированы были не только пособники врага, но и "множество безвинных людей, которым в последствии пришлось пережить много бед и лишений".

Из новой редакции учебника перечисление конкретных народов пропало. "Насильственному переселению подверглись 12 народов, которые лишились не только родной земли, но и национально-территориальных автономий, имевшихся у большинства из них", отмечается в новом тексте.

Насильственное переселение - одна из наиболее драматичных страниц отечественной истории

В Минпросвещения РФ подчеркнули, что предыдущая версия учебника полностью соответствует государственному образовательному стандарту. Решение о внесении правок ведомство обосновало тем, что история насильственного переселения народов является одной из "наиболее драматичных страниц новейшей отечественной истории".

Новый тираж с измененным текстом появится в российских школах не раньше следующего учебного года.

Учебники Мединского и Торкунова по истории России для 10-11 классов были представлены в августе 2022 года. Авторы полностью переписали разделы о периоде 1970–2000-х годов, а также добавили раздел о "специальной военной операции" в Украине и аннексии Крыма.

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