 В Литве почтили память жертв сталинских депортаций | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 12.06.2021

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Европа

В Литве почтили память жертв сталинских депортаций

В Литве отмечают 80-летие первой массовой сталинской депортации в Сибирь. В мероприятии, организованном "Братством сосланных к морю Лаптевых", приняли участие два бывших главы государства.

Воссозданный вагон-теплушка: в таких вывозили ссыльных.

Воссозданный вагон-теплушка: в таких вывозили ссыльных.

Два бывших главы литовского государства в субботу, 12 июня, почтили память жертв сталинских депортаций и их потомков. Первый председатель парламента независимой Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис (1990-1992 гг.) и президент страны в 2009-2019 годах Даля Грибаускайте присоединились к участникам "Братства сосланных к морю Лаптевых", главной организации депортированных, на траурных церемониях и неформальной встрече в Музее народного быта в городке Румщишкяй под Каунасом.

Даля Грибаускайте, Йонас Маркаускас и Витаутас Ландсбергис

Даля Грибаускайте, Йонас Маркаускас и Витаутас Ландсбергис

14 июня исполняется 80 лет с момента начала первой массовой высылки жителей стран Балтии в Сибирь советскими властями в 1941 году. Большую часть тех, кто помнит жизнь депортированных, сегодня составляют либо те, кого выслали в детском возрасте, либо те, кто родился в ссылке.

"Сколько в итоге выжило и вернулось в Литву, трудно было посчитать, - объяснил DW председатель братства Йонас Маркаускас. - Даже в последние годы советского режима многие из депортированных боялись говорить о своем прошлом, отказывались дать свой номер телефона". Принятая в Литве цифра уничтоженных, заключенных и высланных советскими властями с 1940 по 1954 год - 300 тысяч человек. Она включает в себя более 20 тысяч казненных и отправленных в лагеря участников антикоммунистического партизанского движения, действовавшего с 1944 года до второй половины 1950-х годов. Их традиционно называют "лесными братьями".

Работы скульптора Римантаса Зинкявичюса

Работы скульптора Римантаса Зинкявичюса

Центральным событием встречи стало открытие двух деревянных скульптур, созданных скульптором Римантасом Зинкявичюсом. Они завершают серию изваяний, посвященных жертвам депортаций, установленных в музее. Скульптуры -деревянные стелы - изображают сцены депортаций и тяжелого быта ссыльных, которые отделяет друг от друга символическая резьба в виде тюремных цепей и колючей проволоки.

Одна из деревянных скульптур в Румщишкяе

Одна из деревянных скульптур в Румщишкяе

Главными регионами, куда ссылали литовцев, были Алтайский край и Якутия, поэтому большинство сюжетов содержат северные мотивы. Стелы украшены традиционными для Литвы резными крестами. Отдельно установлен мемориальный камень - в честь депортированных литовских евреев. "В Сибирь выслали семью моего двоюродного деда, - рассказал DW Римантас Зинкявичюс. - Я создал эти скульптуры с одной целью - чтобы не умерла память не только о нем, но обо всех ссыльных и их страданиях".

Даля Грибаускайте возлагает цветы к памятнику жертвам депортаций

Даля Грибаускайте возлагает цветы к памятнику жертвам депортаций

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте возложила цветы к скульптурному мемориалу. В интервью DW она сказала: "Даты, связанные с депортацией, важны для любого народа. Эти уроки истории важно помнить, чтобы больше не допускать ошибок. С нами граничит Беларусь, где власть сейчас преследует своих граждан. Страна превратилась в тюрьму. В XXI веке, после Второй мировой войны, невозможно себе представить такое бесчеловечное отношение к своему народу. Отмечая годовщину депортации, мы не только вспоминаем нашу трагедию, но и напоминаем сегодняшним диктаторам, что такое обращение с людьми недопустимо".

Историю литовских депортированных изучает и сохраняет государственный Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы в Вильнюсе.

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