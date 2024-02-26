"Оставаться - вопрос достоинства". Истории тех, кто не уехал

В России остаются и продолжают свою деятельность тысячи правозащитников и волонтеров. Многие из них ищут легальные способы, чтобы противостоять произволу властей в условиях репрессий на фоне войны РФ против Украины.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", с февраля 2022 года в России задержали около 20 тысяч человек и возбудили почти 900 уголовных дел из-за антивоенных выступлений. Несмотря на это, в России остаются тысячи правозащитников и волонтеров, которые не поддерживают войну РФ против Украины и сопротивляются. DW записала несколько их историй о том, почему они остаются в стране и какое будущее видят для себя.

Ануш: На судебные заседания с клоунским носом

36-летняя петербурженка Ануш Панина до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину много лет занималась йогой, массажем и танцами. "Я хорошо натренированная, чтобы справляться со стрессом", - говорит она. Петербурженка еще пять лет назад была принципиально "вне политики", но ее внимание привлекли массовые протесты в Беларуси в 2020 году и отравление оппозиционера Алексея Навального. Ануш несколько раз задерживали и штрафовали за участие в антивоенных протестах, на основе пережитого опыта она опубликовала дневник .

Желание помочь остальным россиянам, которые оказались под ударом репрессивной машины, привели ее в российские суды в качестве слушательницы. Неотъемлемый атрибут ее походов - клоунский нос, который она надевала в конце процессов, когда уже ясен приговор. Этот перфоманс, надеется она, может поддержать и подсудимых, и слушателей, и вообще всех: "Большинство тех, кто работает в судах, живут в готовом мире рамок. Поэтому я хочу добавить воздух".

Ануш Панина после гибели Алексея Навального ходит в суды с черным клоунским носом Фото: privat

С 2022 года, прикидывает в уме Панина, она посетила, вероятно, более 200 судебных заседаний по делам, возбужденным по статье 207.3 УК РФ - за "фейки" об армии РФ. "Два раза уже выступала в качестве защитника - это моя гордость", - говорит Ануш. Со временем девушку стали узнавать сотрудники судов, а на одном из недавних заседаний приставы не стали выполнять требование судьи вывести Ануш из судебного зала - заседание, в итоге, перенесли на другой день.

В ноябре 2023 года девушку задержали в здании суда во время процесса над петербургской художницей Сашей Скочиленко. Пристав решил составить протокол о якобы неповиновении законным требованиям, заломил Ануш руку и уволок в комнату. Панину доставили в больницу, где диагностировали травмы. Девушка вспоминает, что приставы ее заставили подписать протокол о задержании без защитника. Перед выходом она спросила у того пристава, который ее задерживал: "Надеюсь, вы стали хоть немного счастливее". Он ответил, что "нет, счастливее не стал". В начале этого года тот самый пристав, задержавший Панину, был найден мертвым недалеко от здания суда. По версии следствия, 33-летний мужчина застрелился - рядом с телом нашли его табельное оружие. Девушка сомневается, что эти два эпизода связаны между собой, но не исключает, что некоторые сотрудники судов могут находиться в душевных противоречиях: "Периодически я их спрашиваю: зачем они нарушают наши права?".

После полутора лет посещения судов Панина почувствовала, что эмоционально истощается. Но планирует заниматься этим и дальше. Ее прежде яркий клоунский нос стал черным - после известия о гибели Алексея Навального в колонии "Полярный волк". "Оставаться в России - для меня это вопрос достоинства, - объясняет она. - В стране остаются правозащитники, которые меня защищали с моего первого задержания. Как я уеду, если они будут здесь пахать при растущих рисках".

Наталья: Помощь украинским беженцам в России

С первых дней полномасштабного вторжения России Наталья (имя изменено по просьбе героини. - Ред.) приютила у себя дома в Петербурге друзей из Украины. Общаясь с ними, она осознала, что с теми же проблемами столкнулись сотни тысяч людей, и решила включиться в движение волонтеров - она работает на гуманитарном складе, помогает людям добираться до врачей и психологов. Украинским беженцам в России единовременно выплачивают 10 тысяч рублей, дальше они должны обеспечивать себя сами, говорит Наталья. Сложнее всего, по ее словам, приходится пенсионерам, лишь части из них удается ежемесячно получать пенсию примерно в 10 тысяч рублей.

Поток беженцев в Россию, по ее словам, за два года снизился, как и суммы постоянных пожертвований. При этом с прифронтовых территорий продолжают вывозить пожилых людей и людей с инвалидностью, некоторых - на реанимобилях. Все эти два года Наталья продолжает тратить собственные деньги на покупку необходимых вещей для беженцев, на себя оставляя минимум. "Я знаю, что лучше оплачу больному ребенку лекарство или куплю ботинки 42-го размера, чем куплю себе наряд или духи", - говорит она. Наталья признается, что просить друзей скинуться на помощь беженцам ей всегда эмоционально сложно, хотя необходимая сумма, как правило, быстро набегает.

Некоторые беженцы беспрепятственно уезжают из России в Европу - в некоторых странах финансовая помощь для для них на порядок выше, чем в России. Но те, у кого в Европе нет ни близких друзей, ни родственников не решаются на такой шаг. Наталья исключает и для себя мысль об эмиграции, хотя политически находится на разных берегах с российской властью. Она добавляет, что силы и надежды практически исчерпаны, но "пока есть жизнь, зарываться в могилу" не будет.

Антон: Выступает защитником по административным делам

В правозащитно-адвокатскую деятельность 27-летний Антон Аптекарь влился в марте 2022 года. Тогда российские суды массово штамповали приговоры за участие в антивоенных митингах и пикетах. Юрист вспоминает, что в первом деле должен был участвовать в качестве стажера у более опытного коллеги. Но из-за общей суматохи так с ним и не встретился - в тот же день он самостоятельно защищал женщину за участие в антивоенном митинге.

Юрист Антон Аптекарь занимается в РФ правозащитной деятельностью Фото: privat

Аптекарь говорит, что сложно оценивать успешность его кейсов - для некоторых подзащитных он добивался выплаты компенсаций за ненадлежащее содержание под стражей. Большинство его подзащитных были признаны виновными по административной статье о "дискредитации армии" или нарушениях правил проведения митинга, но им устанавливали минимальную сумму штрафа. Но чаще суды даже не вникали в суть новых законов - одну из его подзащитных признали виновной в "дискредитации армии РФ" за пикет с плакатом: "Фашизм не пройдет".

В последнее время участие в процессах по "митинговым" и "антивоенным" статьям, говорит юрист, свелось к минимуму - протестовать в России решаются немногие. Большую часть рабочего времени Аптекаря теперь составляет защита по административным и гражданским делам. Но бросать свою деятельность он не планирует: "Это важно, как минимум, для моральной поддержки подзащитного". Кроме того, говорит он, юристы помогают настроить связь со СМИ: "Рассмотрение дела в суде - трибуна, через которую подзащитный и его защитник могут рассказать о случившемся, не говорить в пустоту".

Свои риски Аптекарь оценивает как минимальные, так как участвует в защите по административным делам. "Системного давления нет", - говорит он. Антон не исключает, что в будущем его опыт может пригодиться при кардинальных изменениях в стране.

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