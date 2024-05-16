В РФ по запросу Минска задержан доктор Мартов. Что дальше?

Процесс об экстрадиции может затянуться на несколько месяцев. Суд может отправить на это время задержанного в СИЗО.

15 мая стало известно, что под Санкт-Петербургом силовики задержали белорусского доктора Владимира Мартова, который публично критиковал власти за сокрытие статистики смертности от ковида. Два года назад мужчина уехал из Беларуси, опасаясь политического преследования - его обвиняют в организации экстремистского формирования. Пока Мартов находится в полицейском участке. Как дальше будут действовать российские силовики?

Зная о рисках, Мартов продолжал рассказывать о проблемах в медицине

Владимир Мартов был заведующим отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой помощи. В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, он был одним из первых медиков, кто рассказал правду о ситуации в больницах.

Владимир Мартов (фото из архива) Фото: privat

В марте 2021-го он сообщил об аварии на кислородной станции больницы, в результате чего погибли несколько пациентов. Вскоре на заявление доктора отреагировал Александр Лукашенко - потребовал, чтобы Мартова "поставили на место". В апреле руководство больницы не продлило с ним контракт.

Почти год Мартов, по его словам, жил на даче, писал книгу и выпускал подкаст "На войне с COVID-19". В феврале 2022-го за ним пришли силовики. Формально доктора задержали за бело-красно-белый флаг на аватарке в Фейсбуке - это посчитали незаконным пикетом, суд назначил семь суток ареста. На самом деле, как рассказывал в интервью "Радио Свобода" сам Марков, его решили припугнуть за публичную критику власти. После освобождения силовики интересовались его участием в "оппозиционных структурах". Тогда доктор решил покинуть Беларусь.

Первый выпуск "На войне с COVID-19" вышел в январе 2022 года на канале "Радио Свобода" в YouTube, на тот момент власти уже признали медиа экстремистским формированием. Несмотря на опасность, Мартов решил, что подкаст должен выйти, так как это важно для общества.

Что могут сделать с Мартовым российские силовики?

Как сообщает российское СМИ "Фонтанка", сейчас Владимир Мартов находится в отделе полиции. Его задержали по запросу белорусских силовиков, на родине ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста по обвинению в организации экстремистского сообщества. Указанная формулировка - из Уголовного кодекса РФ (ст. 282-1). В УК РБ она звучит как создание экстремистского формирования либо участие в нем (ст.361-1). По этой статье в Беларуси судят тех, кто сотрудничал со СМИ, которые власти признали экстремистским формированием (журналисты, эксперты, просто граждане, которые давали интервью или отправляли информацию).

В публичной базе розыска МВД Беларуси Мартов не указан, но его можно найти в российской базе.

Бывший белорусский адвокат в комментарии DW объяснил, что это довольно распространенная практика, поэтому адвокаты и правозащитники не рекомендуют гражданам, которые опасаются политического преследования, ехать в Россию.

"В вопросе экстрадиции Беларусь наиболее тесно сотрудничает именно с Россией, более 80% требований о выдаче удовлетворяется", - поясняет собеседник.

После задержания информация передается в Минск. У Беларуси есть 40 дней, чтобы предоставить России требование о выдаче. В это время избирается мера пресечения, задержанного зачастую отправляют в СИЗО. Далее российская сторона изучает материалы дела, в частности, является ли указанное деяние преступлением по российским законам. Решение принимает прокуратура, обжаловать его можно в суде. Процесс экстрадиции, как правило, длится до шести месяцев.

"Если Россия не признает указанное деяние преступлением, она не обязана выдавать человека Беларуси, - объясняет бывший адвокат. - Но в случае с "экстремистскими" составами, к сожалению, в России похожая практика, поэтому по таким запросам в РФ, как правило, не отказывают. Выдача возможна, если по законам обеих стран обвиняемому грозит не менее года лишения свободы. И такой срок предусматривают основные статьи по "протестным" делам".

Россия не должна выдавать человека, если ему грозит политическое преследование и пытки, но этот пункт, по словам бывшего адвоката, часто игнорируется.

"Начиная с 2020 года, известно о десятках случаев, когда суд закрывал глаза на такие аргументы, - продолжает собеседник. - Российские адвокаты пытаются задействовать механизм Европейского суда по правам человека, который, к примеру, запретил выдачу белорусского боксера Алексея Кудина, но суд и это проигнорировал. В итоге политзаключенного доставили в Беларусь, где приговорили к 2,5 годам лишения свободы".

Выслать белорусов могут и не дожидаясь запроса на экстрадицию. Так произошло с бывшим следователем Андреем Остаповичем, который подал в отставку вскоре после президентских выборов и уехал в Россию, где ждал визу для въезда в Латвию. В Пскове его задержала полиция, силовики вывезли его с мешком на голове и оставили на границе с Беларусью. Мужчине удалось сбежать в лес, где он прятался две недели и в итоге сумел добраться до одной из стран ЕС.

Может ли Россия отказать Беларуси в выдаче доктора Мартова?

Бывший адвокат отмечает, что известно несколько случаев, когда российские власти отказывали в выдаче белорусов, которым грозило политическое преследование. Так, в 2021 году Россия отклонила запрос о выдаче блогера Николая Давидчика. Адвокаты настаивали, что в случае экстрадиции будут нарушены права граждан России - жены и сына Давидчика, у которых российское гражданство, - семья лишится кормильца. После освобождения мужчина уехал в ЕС.

Иногда задержанные пытаются получить в РФ статус беженца или временное убежище. Пока рассматривают их заявление, истекает срок ареста - так несколько подозреваемых успевали сбежать из России в третьи страны.

Наиболее безопасное положение у граждан РФ - их, по закону, Россия не выдает за границу. Поэтому белорусская сторона не смогла добиться экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш, которая в 2020 выступила против белорусских властей, а вскоре узнала, что на нее завели уголовное дело за критические высказывания в адрес Лукашенко и милиции.