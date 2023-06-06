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Суд в Беларуси дал 12 лет экстрадированной из РФ активистке

Даниил Сотников
55 мин. назад

Яна Пинчук была экстрадирована из России в 2022 году, в Беларуси дело на нее возбудили за администрирование Telegram-каналов, которые Минск считает "экстремистскими".

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Деревянный судейский молоток
Фото: Adrian Wyld/empics/picture alliance

Минский городской суд во вторник, 6 июня, приговорил белорусскую активистку Яну Пинчук к 12 годам колонии по делу об администрировании трех Telegram-каналов, которые власти страны считают "экстремистскими".

Девушку признали виновной по статьям о создании "экстремистского формирования", призывах к действиям против национальной безопасности, разжигании розни, подготовке к массовым беспорядкам и создании террористической организации. Суд проходил в закрытом режиме.

Дело в отношении Пинчук было возбуждено за администрирование чата "Витебск 97%", который позже был объявлен "экстремистским". Пинчук утверждала, что перестала быть администратором чата до присвоения ему "экстремистского" статуса.

Пинчук экстрадировали из России

Гражданка Беларуси Яна Пинчук с 2018 года жила в Санкт-Петербурге. В 2021 году ее задержали после запроса на экстрадицию от белорусских властей. Пинчук просила в России статус беженца, но получила отказ.

В июле 2022 года российский суд постановил выдать ее Беларуси. Адвокаты пытались обжаловать постановление Генеральной прокуратуры РФ об экстрадиции Пинчук, а Комитет по правам человека ООН высказывал возражения в связи с этим решением, но российский суд оставил его в силе. В сентябре того же года Россия выдала Пинчук Беларуси.

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