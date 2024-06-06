Как в детсадах и школах в РФ сопротивляются пропаганде

Детские сады с "альтернативной тематикой" и школы без госидеологии. Руководители нескольких из них пообщались с DW и рассказали о спросе на такой формат образования в условиях подпольного маркетинга.

Государственные детские сады оказались одними из первых образовательных учреждений в России, где активно стали пропагандировать войну и Z-атрибутику. Судя по сообщениям СМИ, первым акцию провел детский сад в Курганской области, затем аналогичные флешмобы повторили в других регионах: воспитатели выстраивали детей в форме Z, клали на пол и ставили на колени с российскими флагами в руках.

Со временем занятия в части учреждений получили постоянный "патриотический" фокус: на встречи с детьми приходят военные РФ, вернувшиеся с фронта, для них дети изготавливают поздравительные открытки и разучивают армейские песни. Жительница Петербурга рассказала DW, что детский сад, в который ходит ее сын, на окнах не вывешивает знак Z и не наряжает детей в военную форму: "Но им начали показывать военные мультфильмы накануне 9 мая. Однажды после детского сада ребенок сказал мне, что в нашу страну могут приехать хулиганы и начнут убивать детей и мам".

У родителей, как правило, руководство детских садов не спрашивает специального разрешения на "патриотическое воспитание", а в некоторых случаях несогласных с такой формой детского досуга привлекали к ответственности. В Иркутске за дискредитацию вооруженных сил РФ оштрафовали 35-летнюю Наталью - на суде она говорила, что выступала против военных игрушек в детском саду своего ребенка.

Фото: picture-alliance/C. Charisius

Детские сады с "альтернативным воспитанием"

"В Италии после войны оставалось много военной техники. Они (основатели реджио-педагогики. - Ред.) продали ее и вложили деньги в детские сады. Им хотелось вырастить новое поколение детей, чтобы войны больше не случилось", - рассказывает Елена (имя изменено. - Ред.), руководительница частного детского сада в одном из городов РФ. Ее учреждение появилось еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, а действия нынешней власти она не поддерживает.

Об антивоенной позиции этот детский сад открыто не заявляет - на сайте учреждения нет ни слова про войну, вместо этого они предлагают родителям воспитать свободного и критически мыслящего ребенка. И эта программа, по словам собеседниц DW, пользуется популярностью - родители не скрывают в разговоре с руководством детского сада, что желают исключить идеологию из воспитания ребенка. В России по разным оценкам работает от 35 до 47 тысяч детских садов, из которых порядка 10 тысяч принадлежит частным лицам.

Детсады рассказывают о своей антиидеологической опции через родителей

"Конечно, никто не приходит открыто с таким запросом - отсутствием Z или госидеологии, особенно в незнакомое место. Эти вещи выясняют осторожно. И тут главный инструмент маркетинга - "сарафанное радио", - говорит Екатерина, которая планирует открыть в этом году детский сад в одном из российских городов. Она объясняет, что решила запустить свое дело ради младшего ребенка: "Он очень чувствительный, а в нашем городе не оказалось ни одного детского сада, который отвечал бы моим ценностям".

Таких же родителей-единомышленников, считает Екатерина, достаточно, чтобы окупить проект детского сада - первоначальные инвестиции она оценивает в 300 тысяч рублей. За счет собственных накоплений и через соцсети она смогла собрать уже миллион рублей. Предпринимательница соглашается, что ее целевая аудитория - небольшая часть родителей, обеспокоенных воспитанием детей, но и достаточно обеспеченных, что может помочь развитию проекта в будущем. Ежемесячная плата за детский сад в Москве начинается от 60 тысяч рублей, в других городах-миллионниках - от 25 тысяч рублей в месяц.

Риск репрессий со стороны государства Екатерина оценивает как незначительный: "Сейчас власти относятся к детским садам достаточно лояльно, даже плановые проверки запрещены. Планируем работать в сфере "Присмотра и ухода", для этого не требуется специальной лицензии". В образовательной программе ее детского сада, подчеркивает Екатерина, изначально не будет таких "милитаризированных" праздников, как 23 февраля, вместо этого будут Новый год, праздники фонариков, встреча весны и прочие нейтральные темы: "Будем учить детей эмоциональному интеллекту, понимать чужие границы и уважать иное мнение". Впрочем, она пока не знает, что будет делать, если власти потребуют "лояльности", например, повесить знак Z в помещении: "Надеюсь, переживем этот период".

Власти РФ пытаются ввести тотальную пропаганду в образовании

"Сегодня курсы обществознания во многом прозападные. Так нельзя воспитать гражданина России. Эти курсы нужно отклеить от западной традиции", - говорил в 2023 году глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Российские власти, призывал он, должны организовать образовательное пространство, состоящее из "наших идеологических штампов". Подобные высказывания делали и другие высокопоставленные российские чиновники с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Изначально они касались только государственных заведений - в ВУЗах и школах ввели новые "патриотические" занятия. Например, в школах появился обязательный внеурочный предмет "разговоры о важном". На этих занятиях, как установлено в методичках Минобразования, в детях должны воспитывать "патриотизм", объяснять, что есть "зло" и "добро".

После таких нововведений из многих учебных заведений уволились несогласные преподаватели, но часть государственных школ смогла сохранить учебную программу без госидеологии, хоть и при наличии патриотического предмета. "Внимания к содержанию урока не так много, а требования довольно размытые, поэтому можно говорить действительно на отвлеченные темы, не про войну в Украине", - рассказала одна из сотрудниц российской школы. При этом она уточнила, что она и ее коллеги опасаются выражать антивоенную позицию: "Никто не знает, ведь ребенок может заглянуть в твою соцсеть, написать донос. У нас пока таких случаев не было, но один из учащихся сказал своим одноклассникам, что одного из учителей можно и посадить".

Как дети воспринимают тезисы пропаганды

Историк и педагог Константин Шолмов, который проводит экскурсии и читает лекции для детей в России, в том числе о различных войнах, сомневается, что "патриотические занятия" способны кардинально изменить мировоззрение подрастающего поколения. Он говорит, что дети иногда воспроизводят основные тезисы пропаганды о "защите Донбасса", "СВО", "войне с НАТО", но воспринимают их, по его мнению, как часть "некоего ритуала взрослых, не имеющего отношения к их собственной жизни". Историк сравнивает влияние этой пропаганды с лозунгами позднего СССР.

Детей на его программах и экскурсиях за два года стало "значительно больше", говорит Шолмов, но предполагает, что это может быть результатом проведенного им маркетинга. "Дети высказывают свою позицию крайне редко, видимо, это связано с семейными установками "не болтать лишнего". Когда говорю с ними о войнах прошлого, стараюсь подчеркнуть ту мысль, что война вообще ненормальный способ решения проблем. Но это довольно сложно делать, поскольку военная героика - часть культурного кода любой нации", - отмечает педагог.

Репрессии против частного учебного заведения

Открытое противостояние государственным структурам, как правило, заканчивается закрытием учебного заведение, даже не принадлежащего государственным ведомствам. Это показал пример "Новоколледжа" в Новосибирске, который объявил о своем закрытии в 2024 году из-за постоянных проверок со стороны различных государственных ведомств. Частное учебное заведение с 2019 года обучало детей после 9 и 11 классов, а с февраля 2022 года ее руководство открыто выступало против войны России в Украине. После этого на заведение пожаловались и попросили проверить на "антироссийскую антигосударственную пропаганду и навязывание учащимся и абитуриентам либеральных ценностей".

"Все предыдущие четыре года я говорил: да, у нас разные идеологические установки с Министерством образования Новосибирской области, но это никак не влияет на нашу работу. Беру свои слова обратно", - писал экс-глава "Новоколледжа" Сергей Чернышов после того, как чиновники запретили "Новоколледжу" выдавать студентам дипломы государственного образца. В 2023 году колледжу отказали в получении государственной аккредитации несмотря на то, что колледж набрал необходимое для этого количество баллов и выполнил прочие формальные условия. Незадолго до этого Чернышева внесли в реестр "иноагентов", ему пришлось уехать из страны.