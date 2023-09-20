Немецкий музей разместил букву Z и свастику по соседству

Преодолев десятки ступеней и оказавшись в первом зале новой экспозиции "Wort Schrift Zeichen" ("Слово. Надпись. Знак"), которая открылась в середине сентября в художественном музее Кельнского архиепископства "Колумба" (Kolumba Museum ), замираешь от удивления, смущения и любопытства. Потому что дыхание посетителя, только отдышавшегося после подъема по длинной бетонной лестнице, построенной, как и все здание музея, по проекту знаменитого швейцарского архитектора - лауреата Притцкеровской премии Петера Цумтора, перехватывает. Перед глазами на стене огромная буква Z. Откуда? Как она здесь появилась? И почему она так зловеще давит?

Буква Z на стене кельнского музея

"В этом зале как раз об этом и идет речь. Что происходит со знаками? Сначала это совершенно обычная буква Z, но во времена, в которые мы сейчас живем, этот знак приобретает совсем иное значение. И здесь важен контекст, - говорит Марк Штайнман (Marc Steinmann), один из руководителей музея "Колумба". - Это то, что нас интересует в этой экспозиции. Мы хотим обратить внимание на то, какое большое значение контекст имеет для знаков".

Буква Z на стене кельнского музея - эта работа современной немецкой художницы Доротеи фон Виндхайм (Dorothee von Windheim), живущей, кстати, тоже в Кельне. Эту букву она сняла со здания во Флоренции в 1970-е. Для создания произведения использовались деликатные материалы: не слишком прочные клеи и легкая газовая ткань. "MAGAZZINO" можно было прочитать на стене, лишь отойдя на расстояние, - буквы расположены в пролетах между окнами. "Доротею интересуют следы времени. Художница сняла эту букву со здания, то есть она ее не рисовала, а использовала технику, к которой прибегают реставраторы. Они наклеивают специальный материал на стену и снимают пигменты краски и слой стены, чтобы сохранить, например, древнюю настенную живопись, если зданию угрожает снос или обрушение. Это очень распространенная техника. Во Флоренции осталась стоять голая стена", - говорит Марк Штайнман.

Теперь этот объект искусства нанесен на специальный холст. То, что раньше было частью стены, снова висит на стене, но в обрамлении. Буква Z была разрушена временем, это не художник нарисовал ее в таком виде, подчеркивает руководитель музея. Время, дождь и ветер оставили свой след, который Доротея фон Виндхайм и перенесла на полотно. "В контексте нашей выставки это произведение приобретает новое значение. Оно вызывает мысли о войне в Украине. Это уже нехороший знак, потому что он связан с войной, разрушениями. Довольна безобидная Z начинает играть негативную роль", - говорит Марк Штайнман.

На самом деле негативная аура вокруг этой зловещей буквы возникает еще и потому, что в этом же довольно маленьком зале размещен еще один объект: свастика. "Несмотря на все ужасы этой войны, которую ведет Россия в Украине, среди немецких историков распространено мнение, что все-таки сравнивать Путина с Гитлером нельзя", - делаю паузу и смотрю на моего собеседника. Марк Штайнман соглашается и отмечает: "Такую связь устанавливает созерцатель. Нас же интересует только то, что происходит со знаками, какое значение они приобретают в том или ином политическом и историческом контексте. И это - наша цель: чтобы посетили через искусство вели дискуссии". Как тогда свастика появилась в музее "Колумба" рядом с буквой Z?

Марк Штайнман в зале экспозиции "Wort Schrift Zeichen" Фото: DW

"То, что мы видим здесь, это текстиль из Египта, III - V века н.э. Это svastika, символ плодородия, что-то позитивное. В "третьем рейхе" ему придали другое значение, этим знаком, который встречается в разных культурах на протяжении последних 10 тысяч лет, злоупотребили, его использовали в преступных целях. И мы сейчас не можем по-другому смотреть на свастику. То же - с буквой Z", - говорит немецкий искусствовед. И добавляет: "В Германии, конечно, свастика - это символ, у которого однозначное значение". Выставка в Кельнском музее только открылась и будет работать до 14 августа 2024 года. Из общения с первыми посетителям Марк Штайнман знает, что буква Z вызывает у них ассоциации со смертью, насилием. Как и созерцание свастики. "Давным-давно кто-то нарисовал свастику на подушку, как на нашем экспонате. Сегодня мы не можем на нее смотреть под тем радостным ракурсом", - отмечает Штайнман.

Публичная демонстрация буквы Z в Германии

Пространство кельнского музея на данный момент уникально тем, что здесь можно остаться один на один со зловещей символикой и задуматься о контексте. Публичная демонстрация буквы Z во многих федеральных землях строго отслеживается, а демонстрация нацистских жестов, орденов и медалей, знаков отличия и символов является составом преступления.

Напомним, что правительство Германии еще в марте 2022 года одобрило намерения властей некоторых немецких федеральных земель внимательнее относится к изображению в общественных местах буквы Z, ставшей символом войны России против Украины, и привлекать к уголовной ответственности лиц, поддерживающих таким образом российское вторжение. И первые процессы за демонстрацию буквы Z в Германии уже состоялись: за ношение майки с буквой Z на рабочем месте - денежный штраф в размере 1500 евро, за демонстрацию выбритой на голове буквы Z - 2250 евро. И этот список можно продолжить.

Буква Z в музее вызывает вопросы, побуждает к обсуждению. В публичном пространстве Германии букве Z - нет места. Достаточно вспомнить о решении властей ряда городов на запрет выдачи новых номерных знаков с этой буквой. Такое решение, например, еще в апреле 2022 года приняли в Дюссельдорфе - в знак солидарности с Украиной. И, как подтвердили на запрос DW, решение остается в силе. "В ответ на агрессивную войну в Украине орган регистрации транспортных средств в Дюссельдорфе больше не будет допускать использование автомобилей с одиночной буквой Z в номерном знаке до дальнейшего уведомления. Буква Z символизирует поддержку России в войне против Украины, и ее часто можно увидеть на российской военной технике", - было опубликовано в заявлении городских властей.

В то время как немецкие власти запрещают эту букву, пытаясь "предотвратить возможную символическую поддержку вторжения в Украину через официальный номерной знак на улице", кельнский музей идет на смелый шаг и достает из своих хранилищ произведение Доротеи фон Виндхайм. "А что если кто-то из посетителей музея выскажет поддержку России и обрадуется огромной букве на стене?" - спрашиваю я напоследок у руководителя музея "Колумба". "Это смутит меня, - не скрывает он. - Но я постараюсь начать вести диалог и понять, откуда такое восхищение. От неосведомленности? От большой любви к своей исторической родине? У нас в Германии есть опыт истории, которую нельзя приукрашивать. И это отличает демократическое общество - возможность вести диалог". Сам куратор, что интересно, не скрывает своего удивления, почему именно Z стала символом войны для России, ведь такой буквы даже нет в русском алфавите.

Мы останавливаемся около еще одного выразительного объекта экспозиции - произведения Курта Беннига (Kurt Benning) "Война в Центральной Европе. Середина XX века".

"Война в Центральной Европе. Середина XX века", произведениe Курта Беннига Фото: DW

Это увеличенный негатив. Сам снимок сделал погибший в 1945 году отец немецкого фотографа и художника Беннинга. На снимке - мужчина, член организации Todt, которая отвечала за строительные проекты военного предназначения "третьего рейха". "Schreibtischtäter" (вариант перевода - "преступник за письменным столом") - так в Германии называют человека, который лично не убивает, но имеет непосредственное отношение к совершаемым преступлениям.

Почему-то возникает ощущение, что со стены в зал смотрит... Владимир Путин. Он, как "Schreibtischtäter" на старом негативе, что-то пишет. Может, как раз ту самую букву Z.