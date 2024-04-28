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Новосибирский "Новоколледж" объявил о закрытии

Жан Рофе
28 апреля 2024 г.

Основатель "Новоколледжа" связывает закрытие учебного заведения с давлением властей из-за антивоенной позиции администрации.

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Участники антивоенной акции с плакатом "Нет войне" (фото из архива)
Участники антивоенной акции с плакатом "Нет войне" (фото из архива)Фото: Pau Barrena/AFP

В Новосибирске закроется частное образовательное учреждение "Новоколледж", объявил его основатель Сергей Чернышов в видеообращении, опубликованном в субботу, 27 апреля. По его словам, колледж и его дочерние проекты - "Новошкола" и школа иностранных языков "Инотекст" - прекратят работу с июля 2024 года, сразу после окончания учебного года и оформления всех документов.

Объясняя мотивы принятого решения, Чернышов заявил, что колледж оставался единственным в России образовательным учреждением, где "никогда не было ни одного пропагандистского мероприятия" и где "о своем отношении к происходящему говорили открыто". "Я считал и считаю, что на моих коллегах (из других колледжей и школ - Ред.) лежит огромная вина за нормализацию войны в нашей стране: за "Разговоры о важном", письма на фронт, разносы повесток, за пропаганду и признание героями бывших убийц и насильников. Ничего этого в "Новоколледже" никогда не было"- сказал он.

"Невозможно делать нормальный колледж в ненормальной стране"

По словам Чернышова, в последний год колледж подвергался постоянным проверкам от разных ведомств, которые сделали его работу практически невозможной. При этом сейчас многие преподаватели и студенты колледжа были бы готовы участвовать в "патриотических" мероприятиях в обмен на аккредитацию и дипломы гособразца, считает бывший глава учебного заведения.

В таких условиях Чернышов видит только два варианта для "Новоколледжа". Первый - превратить его в "типичный российский колледж с пропагандой, заискиванием перед чиновниками, красивой обложкой и разговорами о том, что от него хотят услышать". Второй - признать, что "невозможно делать нормальный колледж в ненормальной стране".

В июне 2023 года "Новоколледжу" было отказано в получении государственной аккредитации, несмотря на то что колледж набрал необходимое для нее количество баллов и выполнил прочие формальные условия. Сам Чернышов в мае того же года был внесен Минюстом в перечень так называемых "иностранных агентов", после чего он покинул административные должности в учебном заведении.

 

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