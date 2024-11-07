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В РФ хотят лишить доходов "иноагентов" и уехавших из страны

Сергей Ромашенко
7 ноября 2024 г.

Соответствующий законопроект анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что "те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, не должны обогащаться" за ее счет.

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин (фото из архива)
Спикер Госдумы Володин анонсировал меры по лишению "иноагентов" доходовФото: Anton Novoderezhkin/ITAR-TASS/IMAGO

В России предлагают лишить доходов "иноагентов" и уехавших из страны. Соответствующую инициативу озвучил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. "Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны", - написал он в Telegram в четверг, 7 ноября.

По словам Володина, уже на следующей неделе Госдума начнет рассмотрение законопроекта об особом порядке выплаты средств, которые "иноагенты" получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Он уточнил, что речь идет "о произведениях науки, литературы и искусства, исполнении и фонограммах, сообщениях в радио- или телеэфирах, изобретениях и товарных знаках".

Специальные рублевые счета

Как рассказал Володин, любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для "иноагента". Получать денежные средства иным способом будет запрещено.

Председатель Госдумы предостерег и россиян, не отнесенных к "иноагентам", но уехавших из России и негативно высказывающихся о ней. "Есть те, кто не отнесен к иноагентам, но, уехав, высказывается негативно по отношению к России. Для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его", - сообщил Володин.

Российский закон об "иноагентах"

В России власти могут объявить "иноагентом" любого, кто, по их мнению, находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано весьма расплывчато. Для того, чтобы попасть в "иноагенты", даже не обязательно получать финансирование из иностранных источников.

Первые "иноагенты" появились в РФ более десяти лет назад. Власти тогда заявляли, что речь идет лишь об информировании публики о том, что та или иная организация получает иностранное финансирование. Но в законодательство постоянно вносятся поправки, накладывающие на "иноагентов" все новые обязанности и прямо их дискриминирующие.

Например, с конца 2022 года "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избиркомов.

 

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