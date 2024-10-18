  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Права человекаРоссия

Певицу Монеточку объявили в России в розыск

Александра Иванова
18 октября 2024 г.

Карточку с информацией об объявлении в розыск Елизаветы Гырдымовой в базе МВД РФ обнаружили журналисты "Медиазоны".

https://p.dw.com/p/4lyat
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) на концерте в Красноярске (фото из архива)
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)Фото: Kirill Kukhmar/TASS/dpa/picture alliance

Российскую певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) российские власти объявили в розыск. На появление соответствующей карточки в базе МВД онлайн-издание "Медиазона" обратило внимание в пятницу, 18 октября.

В сентябре в отношении певицы в России было возбуждено уголовное дело на основании того, что она "уклоняется от обязанностей, предусмотренных законом об "иностранных агентах". В июне и августе 2023 года Басманный районный суд Москвы назначил Монеточке два штрафа по 30 тысяч рублей за то, что певица, как утверждало следствие, публиковала посты без маркировки об "иноагентстве".

Правозащитники - об "иноагентском" статусе

Минюст России объявил Монеточку "иноагентом" в январе 2023 года. В сообщении ведомства говорилось, что певица получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против войны и собирала средства "в поддержку недружественной страны - Украины".

"В случае если человека дважды за год привлекают к ответственности по "иноагентской" статье КоАП, ему грозит возбуждение уголовного дела", - пояснил правозащитный проект "Первый отдел" в Telegram.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Елизавета Гырдымова неоднократно заявляла о своей антивоенной позиции. В настоящее время она проживает за границей.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде, май 2022 года

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и об госизмене, - в галерее DW.
Правосудие и закон26 апреля 2023 г.20 фото
external

Татьяна Лазарева #вТРЕНДde - о Курске, Путине, Украине, люстрации в РФ и изменении сознания россиян

Татьяна Лазарева #вТРЕНДde - о Курске, Путине, Украине, люстрации в РФ и изменении сознания россиян

В августе 2024 года исполнилось 25 лет со дня назначения Владимира Путина и.о. премьер-министра РФ. Есть ли у людей в России после 25 лет Путина на вершине власти желание что-то изменить? Татьяна Лазарева отвечает на этот и многие другие вопросы Константина Эггерта в программе Deutsche Welle #вТРЕНДde.
Политика23 августа 2024 г.30:49 мин.
Форум Немцова в Берлине

Репрессии, империализм и квадроберы - что обсуждали на Форуме Немцова в Берлине?

Репрессии, империализм и квадроберы - что обсуждали на Форуме Немцова в Берлине?

Фонд Бориса Немцова провел в Берлине форум имени убитого российского политика - уже в третий раз на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Кто и о чем говорил на форуме в этом году - в репортаже DW.
Политика11 октября 2024 г.
Показать еще