Певицу Монеточку объявили в России в розыск

Карточку с информацией об объявлении в розыск Елизаветы Гырдымовой в базе МВД РФ обнаружили журналисты "Медиазоны".

Российскую певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) российские власти объявили в розыск. На появление соответствующей карточки в базе МВД онлайн-издание "Медиазона" обратило внимание в пятницу, 18 октября.

В сентябре в отношении певицы в России было возбуждено уголовное дело на основании того, что она "уклоняется от обязанностей, предусмотренных законом об "иностранных агентах". В июне и августе 2023 года Басманный районный суд Москвы назначил Монеточке два штрафа по 30 тысяч рублей за то, что певица, как утверждало следствие, публиковала посты без маркировки об "иноагентстве".

Правозащитники - об "иноагентском" статусе

Минюст России объявил Монеточку "иноагентом" в январе 2023 года. В сообщении ведомства говорилось, что певица получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против войны и собирала средства "в поддержку недружественной страны - Украины".

"В случае если человека дважды за год привлекают к ответственности по "иноагентской" статье КоАП, ему грозит возбуждение уголовного дела", - пояснил правозащитный проект "Первый отдел" в Telegram.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Елизавета Гырдымова неоднократно заявляла о своей антивоенной позиции. В настоящее время она проживает за границей.