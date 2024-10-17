В Госдуме предложили арестовывать имущество релокантов

В Госдуму РФ внесли законопроект об аресте имущества россиян, совершающих за рубежом действия "против интересов" России.

Государственный совет Республики Татарстан внес в Госдуму РФ законопроект, позволяющий арестовывать имущество россиян, ведущих за пределами России деятельность, "направленную против ее интересов". Текст поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) опубликован на сайте Госдумы в четверг, 17 октября.

В пояснительной записке авторы инициативы указали, что действующее законодательство не позволяет привлекать оппозиционно настроенных релокантов к административной ответственности, если они действуют за пределами РФ. При этом утверждается, что после начала полномасштабной войны в Украине российские эмигранты стали чаще совершать "публичные действия, связанные с призывами к нарушению территориальной целостности и основ конституционного строя РФ". Цель новых поправок - "пресечь" подобные действия, заявили татарстанские депутаты.

Арест имущества как "обеспечительная мера"

Арестовывать имущество россиян, нарушивших российский КоАП за рубежом, предлагается "в целях недопущения уклонения" от исполнения административного наказания, назначенного российским судом. Уведомлять правонарушителей, уехавших из страны, планируется по электронной почте и телефону (если они есть в открытом доступе) или через их законных представителей.

Весной 2023 года госсовет Татарстана уже вносил в Госдуму аналогичный законопроект, но тогда правительство РФ отправило его на доработку.

В октябре 2023 года татарстанские депутаты предложили штрафовать релокантов за "дискредитацию" армии РФ. В августе 2024 года правительство "концептуально одобрило" эту инициативу, сообщала ранее газета "Коммерсант".