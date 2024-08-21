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В кабмине РФ одобрили идею штрафовать россиян за границей

Лиза Ламбрехт
21 августа 2024 г.

Депутаты Татарстана предложили ввести ответственность для уехавших россиян за "дискредитацию" армии и оскорбление Путина. В правительстве РФ поддержали эту идею, пишет "Коммерсант".

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Российский паспорт
Российский паспортФото: AFP/Getty Images

Правительство РФ "концептуально поддержало" законопроект, позволяющий привлекать к ответственности россиян, уехавших за границу, по статьям о "дискредитации" армии и оскорблении Владимира Путина. Об этом в среду, 21 августа, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на правительственные документы.

Внести такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложил Госсовет Татарстана, пишет издание. Помимо статей о "дискредитации" ВС РФ и оскорблении главы государства, депутаты предложили штрафовать уехавших россиян по статьям о возбуждении ненависти, о призывах к нарушению территориальной целостности России и к введению санкций, а также по статьям, связанным с "экстремизмом" и "злоупотреблением свободой слова".

Кроме того, Госсовет Татарстана предложил продлить до двух лет срок, в течение которого можно привлекать к ответственности по этим статьям: сейчас он составляет от трех месяцев до года.

Вместе с тем, как пишет "Коммерсант", в российском правительстве пока не понимают, как будет проходить оповещение уехавших граждан и осуществляться производство по делам с их участием.

Сейчас власти РФ могут привлекать к ответственности россиян, находящихся за границей, только по статье об участии в "нежелательной" организации.

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