В кабмине РФ одобрили идею штрафовать россиян за границей

В кабмине РФ одобрили идею штрафовать россиян за границей21 августа 2024 г.
Правительство РФ "концептуально поддержало" законопроект, позволяющий привлекать к ответственности россиян, уехавших за границу, по статьям о "дискредитации" армии и оскорблении Владимира Путина. Об этом в среду, 21 августа, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на правительственные документы.
Внести такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложил Госсовет Татарстана, пишет издание. Помимо статей о "дискредитации" ВС РФ и оскорблении главы государства, депутаты предложили штрафовать уехавших россиян по статьям о возбуждении ненависти, о призывах к нарушению территориальной целостности России и к введению санкций, а также по статьям, связанным с "экстремизмом" и "злоупотреблением свободой слова".
Кроме того, Госсовет Татарстана предложил продлить до двух лет срок, в течение которого можно привлекать к ответственности по этим статьям: сейчас он составляет от трех месяцев до года.
Вместе с тем, как пишет "Коммерсант", в российском правительстве пока не понимают, как будет проходить оповещение уехавших граждан и осуществляться производство по делам с их участием.
Сейчас власти РФ могут привлекать к ответственности россиян, находящихся за границей, только по статье об участии в "нежелательной" организации.