"С обидой на мир"? Как живут релоканты, вернувшиеся в Россию

Россияне, которые вернулись из эмиграции обратно на родину, постепенно встраиваются в политическую парадигму Кремля. Многие из них были вынуждены отказаться от прямой конфронтации с властями, а часть, столкнувшись с различными ограничительными мерами за границей из-за гражданства РФ, пересмотрели свои политические взгляды в пользу Путина. DW поговорила об этом с социологом, а также с некоторыми из тех, кто был вынужден вернуться на родину.

Некоторые поддерживают войну в Украине, чтобы избежать тюрьмы

26-летний музыкант Эдуард Шарлот - наиболее свежий пример возвращения в РФ с "покаянием". Он публично осудил военную агрессию Кремля и уехал в Армению в 2022 году. До полномасштабного вторжения России в Украину он был восходящей звездой, выступал на федеральных телеканалах и был рекламным лицом одного из крупнейших российских сотовых операторов. В эмиграции молодой музыкант провел больше года. За это время он записал множество роликов с осуждением РФ, в том числе сжег российский паспорт и порвал знак "Z" в цветах георгиевской ленты, но затем неожиданно заявил в соцсетях о своем возвращении в Россию: "У меня нет претензий ни к кому, я просто хочу домой".

Так россияне массово покидали страну после объявления мобилизации. Это фоно было сделано в сентябре 2022 на границе с Грузией Фото: Daro Sulakauri/Getty Images

В московском аэропорту его задержали "за мелкое хулиганство", а спустя несколько дней против него возбудили четыре уголовных дела. Он извинился за свой испорченный паспорт, так как был "ошибочно помешан на ложной информации", и заверил, что готов "переродиться". Сейчас певец находится в СИЗО, ожидая приговора, и дает интервью прокремлевским телеканалам.

У части вернувшихся сформировалась обида на остальной мир

По данным Росстата, с февраля 2022 года Россию покинули около 700 тысяч ее граждан. Впоследствии почти треть из них вернулась на родину, говорилось в отчете рекрутинговой компании HeadHunter. Аналогичную долю в своем исследовании зафиксировала социолог Анна Кулешова, респонденты которой - российские эмигранты.

Она в разговоре с DW называет данные российских официальных органов и компаний не совсем точными, призывая делать скидку на "маятниковую миграцию". Часть россиян, по ее наблюдению, вернулись ненадолго в страну, чтобы решить некоторые задачи, например, продать квартиру или привести в порядок документы, но в их планах остается отъезд за пределы страны вновь при возникновении новых угроз, а также в ситуации, когда наконец-то получится сформировать некоторую "подушку безопасности" (например, после продажи имущества). По словам социолога, вернувшиеся на родину эмигранты держат наготове "тревожный чемоданчик" и сумму, необходимую для покупки авиабилета.

Россиянка с паспортом проходит пограничный контроль Фото: Lehtikuva via REUTERS

Основная часть вернувшихся - те, кто не смог устроиться за границей по ряду причин, а также те, кто прочувствовал непреодолимую связь со своим домом. Угрозы в РФ они посчитали для себя "на данный момент несущественными", уточняет Кулешова: "Кто-то из них уехал из-за несогласия с агрессивной политикой, а часть - из-за страха перед мобилизацией, которая пока на паузе". По ее словам, наиболее частые причины возвращения - невозможность трудоустройства за пределами России, отказы иностранных банков в открытии счетов, отсутствие ВНЖ, необходимость переезжать из страны в страну, невозможность перевезти семью, сложности с интеграцией и плохие жилищные условия.

При этом Кулешова во время своего исследования слышала от респондентов тезисы об обиде на западные страны. Часть тех, кто столкнулся с ограничениями за границей, которые ими были восприняты "как выдавливание", говорят о том, что мир сплотился против россиян, отчасти повторяя слова Путина о "ненависти и русофобии" за границей, рассказывает социолог. "Они (российские эмигранты) оказались без денег и поддержки, в скудных жилищных условиях, в статусе граждан страны-агрессора, в ситуации полной незащищенности и неопределенности. Израсходовав накопления и вернувшись домой, многие приехали туда с чувством обиды", - говорит она.

В России, оказавшись в прежней стрессовой обстановке, бывшие эмигранты нашли выход в адаптации к войне, которая воспринимается ими как фоновое явление, говорит Кулешова: "Тем более, что российские власти прикладывают колоссальные усилия для создания ощущения благополучия. Украшают города, устраивают бесплатные концерты. Некоторые респонденты теперь получают более высокие зарплаты и занимают должности, которые ранее были для них недостижимы".

Большинство экс-релокантов замолчали, а часть - поддержали власти РФ

Антон (имя изменено. - Ред.) отслужил год срочной службы в армии РФ больше десяти лет назад, у него осталось "удручающее впечатление" об этом времени. Начало войны он встретил с ужасом, призывая в соцсетях совершить вооруженную смену политического режима в РФ. Он искал различные пути для отъезда, совершив "небольшое путешествие" еще до мобилизации. Финансовая нестабильность вынудила его отказаться от переезда, а в 2023 году Антон пересмотрел свои взгляды. "Я против Путина, против политических репрессий. Но это уже слишком далеко зашло. Мне очень тошно и больно от того, что я столько оплакивал Украину, а нытье про мир не работает", - сказал он, добавив, что "покидать страну не хочет", а русские для него в любой ситуации будут "своими". Теперь он выступает с противоположными тезисами в соцсетях, призывая сменить политический режим в Украине.

Кулешова объясняет, что люди в России оказываются в тройной изоляции: от внешнего мира, друг от друга (опасаясь доносов) и от внутреннего диалога с самими собой: "В этих ситуациях они отмечают, что стараются не думать о происходящем и не замечать его, отписавшись от новостей и прекратив обсуждать происходящее с близкими. Кого-то такой выбор постепенно подводит под влияние пропаганды, провоцируя на перемену взглядов". Одна из ее собеседниц, сын которой поехал на войну в Украину, не хотела принимать, что он там убивает, говорит социолог: "Она настаивала, что он туда пошел "защищать". То есть, она переориентировалась на то, что в ее собственных глазах казалось более правильным выбором и воспроизводила пропагандистские тезисы".

Экс-релоканты пытаются создать собственную антивоенную среду

Оставшиеся в стране россияне с антивоенными взглядами "болезненно ощущают изоляцию от внешнего мира", им больно осознавать, что у них нет "хоть какого-то достойного выхода" и стараются создать собственную изолированную среду, говорит Кулешова. По ее словам, в таких оппозиционных комьюнити уровень доверия друг к другу гораздо выше, чем был до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впрочем, участники такой коммуникации настороженно принимают новых единомышленников даже в соцсетях, опасаясь доносов. О подобных комьюнити рассказали DW несколько бывших релокантов, которые в таких чатах пытаются найти "островок нормальности, отрезанный от мерзости".

50-летний Роман (имя изменено. - Ред.) уезжал в Казахстан, где в 2022 году у сына-студента проходила научная конференция. Они решили не возвращаться обратно, чтобы сын случайно не оказался в числе мобилизованных. Через несколько месяцев сыну Романа все же пришлось вернуться, чтобы не вылететь из вуза - иначе риск попасть под призыв стал бы реальным. Не найдя подходящего источника дохода за границей, Роман последовал за сыном. В своем городе он пытался создать антивоенные чаты для знакомых, но в итоге это дело не получило развития: "Никогда не знаешь, ведь кто-то из твоих собеседников может оказаться провокатором". Свой опыт эмиграции он называет "неудачным", но рассчитывает в будущем попробовать снова: "Может быть куда-нибудь, настолько далеко от России, откуда будет сложно вернуться".

Запрет на банковские транзакции вынудил вернуться на родину

"Если ты хочешь оставаться в России, то вынужден мимикрировать. В итоге с тобой происходит такая деформация, что перестаешь понимать, кто ты и за что выступаешь", - объясняет другой бывший релокант, 55-летний Иван (имя изменено. - Ред.). Он пытался осесть в Сербии, но в 2022 году его доход - он занимался обработкой фотографий для иностранного рынка - исчез: "Банки перестали обслуживать переводы за заказы из-за моего гражданства РФ. До сих пор замороженными остаются 2 тысячи евро на моем счету". Он говорит, что был бы готов отказаться от российского паспорта при первой возможности, например, выдачи альтернативного документа по типу "нансеновского" для россиян, выступающих против режима Путина.

О сложностях в получении финансовых переводов вспоминает 35-летний предприниматель Евгений, который почти год прожил в Польше. "В почтовом отделении мне то выдавали денежные переводы из США, то отказывали - это зависело от сотрудников. Однажды у меня спросили, не являюсь ли я наемником российской армии", - говорит Евгений. В Польше он учился, подав в то же время документы на ВНЖ, но официального решения не дождался. Он понимает, что власти страны с подозрением относятся к гражданам РФ из соображений национальной безопасности, но сомневается в продуктивности такого решения: "Довольно много "путинистов" среди тех, у кого есть украинский паспорт, и они могут беспрепятственно передвигаться по всему миру". Он, как и многие вернувшиеся релоканты, планирует повторить выезд из страны. На этот раз он планирует эмигрировать в Южную Америку, где, по его мнению, практически нет особых ограничений для граждан РФ.