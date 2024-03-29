Армения не принимает карты "Мир". На что это повлияет

Армения отказалась обслуживать российскую платежную систему "Мир", чтобы не попасть под вторичные санкции. От решения больше всего пострадает туриндустрия страны, считают опрошенные DW эксперты.

С 30 марта карты "Мир" больше не будут приниматься в банкоматах и терминалах оплаты большинства банков Армении, за исключением "ВТБ Армения", являющегося "дочкой" российского ВТБ. Это изменение может негативно сказаться на туристической индустрии страны, поскольку более половины туристов, посещающих Армению, приезжают из России.

Система "Мир" - в санкционном списке США

О решении армянских коммерческих банков отказаться от сотрудничества с российской платежной системой "Мир" стало известно 19 марта - спустя три недели после того, как она была внесена в санкционный список США в связи со смертью в российской колонии оппозиционера Алексея Навального и продолжающейся войной в Украине.

В Центральном банке Армении эту новость восприняли нейтрально, указав, что коммерческие банки самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать. "Коммерческие банки принимают такие решения, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе рисками, связанными с санкциями", - сказал в беседе с DW глава директората стратегии и управления Центробанка Армении Ваагн Григорян.

По данным ТАСС, ЦБ Армении принял решение запретить местным банкам обслуживать российскую карту "Мир" из-за угрозы подпасть под американские санкции. "Других вариантов, кроме как запретить обслуживание "Мира", не остается, а то наша страна останется без международных карт", - сообщил источник агентства.

Москва подтвердила, что осведомлена о решении армянской стороны и в настоящее время воздерживается от предоставления дополнительных комментариев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что данная информация требует дополнительного уточнения. Этим займутся компетентные российские органы, добавила Захарова.

Эскперты опасаются удара по туризму

По мнению армянских экономистов, отказ от обслуживания системы "Мир", которая была создана в России в 2014 году, будет негативно сказываться, прежде всего, на российских туристах. Они составляют более половины всех международных посетителей страны. В 2023 году страну посетили 2,3 млн туристов, из которых свыше 50 процентов - посетители из России, следует из данных Комитета по туризму Армении.

"Многие из них за рубежом используют именно карты "Мир". После решения отказаться от обслуживания данной платежной системы многие россияне столкнутся со сложностями осуществления покупок в Армении. Это может повлиять на их решение - приехать в Армению на отдых или нет", - сказал в беседе с DW армянский экономист Сурен Парсян. Он указал, что Армения в 2023 году входила в топ-5 зарубежных направлений по количеству воздушных выездов россиян.

В Армении российские карты "Мир" функционируют одновременно с местной платежной системой ArСa. До сих пор такая синхронизация позволяла россиянам беспрепятственно совершать покупки в Армении с помощью своих карт. Теперь они должны будут обналичивать свои средства в местном филиале банка ВТБ, который заявил, что продолжит обслуживать карты "Мир" "в своей инфраструктуре в полном объеме".

Экономист: Причины драматизировать ситуацию отсутствуют

Согласно данным Центрального банка Армении за 2023 год, платежи через систему ArСa, включая "ArСa-Мир" (карты "Мир", выпущенные армянскими банками. - Ред.), составили 2,5 миллиарда долларов США. В то же время на платежи, совершенные картами "Мир" иностранных банков, пришлось всего 250 миллионов долларов. Это составляет лишь 19 процентов всех платежей, совершенных картами, за год.

В связи с этим экономист Армен Ктоян считает, что нет особых причин для драматизации ситуации. "В Армении в обращении находится около 3,7 миллиона банковских карт, из них около 870 тысяч - это карты ArСa, а лишь 27 тысяч - это карты "Мир", - сказал он в беседе с DW. Финансовая система Армении с ее небольшой и открытой экономикой, по словам эксперта, чувствительна к внешним импульсам. "Рискнуть и оказаться под вторичными санкциями страна просто не может", - считает Ктоян.

По словам собеседника DW, для россиян, эмигрировавших в Армению после войны в Украине и пользующихся картами "Мир", тоже есть выход. "Они могут открыть счета в армянских банках. Тем более многие из их уже владеют картами армянских банков", - напомнил экономист.

Вместе с этим Ктоян советует армянским властям на фоне усиливающейся геополитической конфронтации России с Западом и политического отдаления Еревана от Москвы быть готовым к решениям, которые могут иметь негативное последствия в том числе для самой Армении.

"Люфт лавирования для Армении постепенно будет сужаться, это неизбежно. И если это коснется товарооборота Армении с Россией, который в 2023 году составил 7,3 млрд долларов, реальные негативные последствия тогда дадут о себе знать. К этому Армения сейчас не готова", - резюмировал Армен Ктоян.

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