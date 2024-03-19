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РБК: В Армении ограничивают прием карты "Мир"

Александра Иванова
19 марта 2024 г.

Принимать карты "Мир" в Армении продолжит лишь "ВТБ Армения", сообщает РБК со ссылкой на представителя банка.

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Карта российской платежной системы "Мир" в электронном терминале
Карта российской платежной системы "Мир"Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Карты российской платежной системы "Мир" с 30 марта перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении. Исключение составит только российская "дочка" банка ВТБ - "ВТБ Армения". Об этом пишет во вторник, 19 марта, онлайн-издание "РБК" со ссылкой на представителя этого банка, а также источники на российском платежном рынке.

"С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт ВТР (Армения. - Ред.)  это никак не отразится", - цитируют журналисты своего собеседника.

По данным РБК, в Армении работают 53 отделения банка ВТБ, 22 из них расположены в Ереване. Кроме того, по всей стране имеется 190 банкоматов.

Ранее, 15 марта, о прекращении работы с картами "Мир" сообщила бывшая "дочка" Сбербанка в Казахстане Bereke Bank. С 17 марта этот банк прекратил взаимодействие с российской Национальной системой платежных карт (НСПК) - оператором платежной системы "Мир".

О платежной системе "Мир" и санкциях

Платежная система "Мир" была создана в России в 2014 году на случай отключения карт международных платежных систем в рамках западных санкций за аннексию Крыма. Она полностью принадлежит Банку России.

В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. В феврале 2024 года в связи со смертью в российской колонии оппозиционера Алексея Навального и продолжающейся войной в Украине США ввели санкции против НСПК.

Как пишет Telegram-канал "ЧТД", карты "Мир" сегодня продолжают работать в Беларуси, Венесуэле, Вьетнаме, Киргизии, Таджикистане и на Кубе.

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