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Карта российской платежной системы "Мир" в электронном терминале
Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесКазахстан

США разрешили банкам Казахстана обслуживать карты "Мир"

Жан Рофе
46 мин. назад

Минфин США разрешил казахстанским банкам работать с картами российской платежной системы "Мир", но оставил за собой право на "особый контроль" за операциями.

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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США разрешило банкам Казахстана проводить операции с картами российской платежной системы "Мир". Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики.

"Американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "Мир" частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность", - говорится в сообщении. Казахстанские банки вправе принимать платежи и переводы по картам "Мир", а также осуществлять выдачу наличных денег через банкоматы для частных лиц.

Операции с системой "Мир" будут под особым контролем

В то же время операции с платежной системой "Мир" останутся под особым контролем Минфина США "в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций", а решение о подключении к системе банки будут принимать "самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков", отметил казахстанский регулятор.

В сентябре Минфин США пригрозил санкциями за поддержку использования карт "Мир" за пределами России. После этого от приема карт российской платежной системы отказались ряд банков Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Казахстана.

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