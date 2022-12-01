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Фото: Philip Reynaers/BELGA/dpa/picture alliance
ОбществоКазахстан

Опрос: Молодежь Казахстана - за Украину, пожилые - за Россию

Анатолий Вайскопф Алматы
38 мин. назад

В Казахстане за 9 месяцев число сторонников Украины в конфликте с РФ удвоилось, а поддерживающих Россию стало в три раза меньше. При этом среди молодежи гораздо больше стоят на стороне Украины.

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22 процента казахстанцев безоговорочно поддерживают Украину в конфликте с Россией; это свыше чем вдвое больше, чем в марте (10%), когда был проведен первый опрос жителей Казахстана по вопросу отношения к войне. Таковы результаты социологического опроса, проведенного Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope, обнародованные в четверг, 1 декабря.

Одновременно зафиксировано и значительное уменьшение количества казахстанских граждан, поддерживающих Россию: если в марте таких было 39%, то сейчас - только 13%. Подавляющее же большинство респондентов - 59 процентов - заявили, что занимают нейтральную позицию по отношению к войне России в Украине.

Социологи обращают внимание, что гораздо чаще в поддержку Украины высказывались молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. "В этой группе доля сторонников Украины в четыре раза превышает тех, кто поддерживают Россию - 23 процента и 6 процентов соответственно, - отмечается в отчете Бюро Demoscope. - Сторонников Украины больше практически во всех возрастных группах за исключением представителей поколения 60+. В этой группе поддерживают Россию более трети опрошенных (34 процента), а за Украину выступают лишь 14 процентов".

Треть казахстанцев подвержены влиянию пропаганды войны

Что касается оценки происходящих в Украине событий, то 22 процента участников исследования уверены, что Россия ведет войну против Украины с целью ее оккупации и дальнейшего присоединения. 45 процентов казахстанцев затрудняются с ответом на этот вопрос.

При этом 33 процента респондентов явно разделяют позицию, транслируемую Кремлем: 15 процентов считает, что Россия действует "против нацистов в Украине", а 18 процентов - что "Россия воюет со странами Запада и НАТО на территории Украины". Таким есть, отмечает Бюро Demoscope, около трети казахстанцев подвержены влиянию агрессивной пропаганды войны, которая противоречит как казахстанскому, так и международному законодательству.

Почти 20 процентов предпочитают российское телевидение

Согласно результатам опроса, чаще всего (37%) жители Казахстана узнают о войне России с Украиной из YouTube-каналов. Вторым по популярности источником информации являются казахстанские телеканалы: их с целью получения новостей о ситуации в Украине смотрят 20% опрошенных. Чуть меньше (18%) отдают предпочтение российскому телевидению. В Казахстане в настоящий момент без каких-либо ограничений вещают все ведущие пропагандистские телеканалы России, такие как "Россия-24", НТВ, РТР, "Первый канал", а в некоторых регионах и "Звезда".

"Важно отметить, что телевидение, в том числе российское, предпочитают в основном люди старше 60 лет. Тогда как более молодые респонденты выбирают интернет-ресурсы", - указывают в Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope.

Рассказы знакомых и родственников являются источником информации для 15 процентов казахстанцев, а Телеграм-каналы и Facebook - соответственно для 13 и 8 процентов участников опроса.

42 процента жителей Казахстана считают, что их страна "должна выступить в качестве миротворца и призвать стороны к переговорам".

В опросе Бюро Demoscope, проведенном с 4 по 24 ноября во всех 17 регионах Казахстана приняли участие 1110 человек в возрасте старше 18 лет. Из них мужчины составили 55 процентов, и 45 процентов - женщины. 

Demoscope - это проект Международного центра журналистики MediaNet, который реализуется при поддержке немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра.

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