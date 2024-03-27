Samsung Pay из‑за санкций прекращает поддержку карт "Мир"

Оператор платежной системы "Мир" - НСПК в феврале попал под американские санкции. Samsung Pay прекращает работу с картами "Мир" с 3 апреля.

Сервис для бесконтактной оплаты с помощью смартфонов Samsung Pay с 3 апреля прекратит работу с картами "Мир", с этого дня пользователи уже не смогут использовать и добавлять в Samsung Pay карты российской платежной системы, говорится в сообщении, выложенном на сайте Samsung в среду, 27 марта.

"Добавленные ранее карты "Мир" будут удалены из приложения. Обратите внимание, что в Samsung Pay хранится электронная копия карты, поэтому ее удаление никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн", - пояснили в южнокорейской компании.

С 3 апреля добавить новые карты "Мир" из приложений банков будет невозможно, нельзя будет использовать эти карты для оплаты проезда в общественном транспорте. До сих пор с помощью Samsung Pay можно было, к примеру, платить в метро Москвы - существовала возможность выпуска виртуальной карты "Тройка".

Samsung Pay продолжить работать в Беларуси

Причем у пользователей остается возможность добавлять в Samsung Pay карты лояльности. Данный сервис также продолжит работу в Беларуси. В этой стране можно будет добавлять в Samsung Pay карты платежных систем Visa и Mastercard, которые ушли из России.

В марте 2022 года поддержку карт "Мир" прекратил сервис Apple Pay, а Google Pay приостановил пилотный проект по подключению таких карт. Мобильное приложение платежной системы "Мир" - Mir Pay удалено из магазинов приложений Google Play и App Gallery от китайской компании Huawei. Оно сейчас доступно лишь в российском магазине RuStore от VK и Минцифры.

Санкции на фоне войны России против Украины

Отмена возможности использовать карты "Мир" в Apple Pay и Google Pay произошла на фоне введения санкций Запада против российских банков и ухода западных платежных систем из России из-за войны РФ против Украины. В феврале 2024 года под американские ограничения попал оператор карт "Мир" - Национальная система платежных карт (НСПК).

НСПК занимается обработкой операций по всем картам в России, в том числе и зарубежных систем Visa и Mastercard, если они выпущены российскими банками, поэтому после ухода этих платежных систем их карты продолжили работать внутри страны. В НСПК заявляли, что санкции не повлияют на работу карт "Мир" в России.

Еще сентябре 2022 года США внесли в санкционные списки генерального директора НСПК Владимира Комлева. Это привело к тому, что принимать карты "Мир" отказались крупнейшие частные и государственные банки Турции и крупнейший в Казахстане "Халык банк". Весной 2024 года об отказе работать с картами "Мир" объявили банки Армении и бывший дочерний банк Сбербанка в Казахстане - Bereke Bank.

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