Готовы ли релоканты вернуться в Россию? Три истории

В России - дефицит квалифицированных кадров, усилившийся после их оттока из страны в последние два года. DW расспросила трех реколантов о том, готовы ли они вернуться в РФ и при каких условиях.

Нехватка квалифицированных специалистов в России - одна из проблем, которая, по мнению многих экспертов, сохранится и в 2024 году. Она, как считается, обострилась в различных отраслях экономики после начала мобилизации и оттока кадров из страны. Так, экономисты РАН в своем исследовании оценили дефицит кадров в 5 млн человек.

Часть релокантов вернулась в Россию в 2023 году, но самые востребованные на рынке труда, как представляется, нашли себя за границей. Трех таких специалистов - хирурга, пилота и айтишника - DW расспросила о том, готовы ли они вернуться в РФ и при каких условиях.

Александр Ванюков, 42 года, сосудистый хирург, переехал в Ригу из Москвы

- Специалистов по моему профилю в России больше, чем может переварить страна, поэтому устроиться в хорошее место - большая проблема. Но это долгий путь - воспитать специалиста до хорошего уровня, чтобы он начал оперировать. Вместе с образованием в университете у меня ушло 12 лет, чтобы начать работать сосудистым хирургом.

Немногие из моих коллег уехали из России, но часть решились на это. Большинство нашли работу в Сербии, Объединенных Арабских Эмиратах и странах СНГ. Один из знакомых устроился в клинике в Узбекистане. Говорит, что там может позволить себе больше, чем в Санкт-Петербурге.

Александр Ванюков Фото: Privat

В Латвии одни из самых лояльных условий в отношении подтверждения диплома, но латышский язык нужно знать на уровне C1 (первая степень высшего уровня. - Ред.). Пока ни у меня, ни у моей супруги - она детский невролог - сил на это (изучение языка. - Ред.) нет. У нас получилось начать работать в смежных сферах. Жена работает детским психологом-консультантом, а я - врачом-консьержем. Это человек, который может подобрать клинику, врачей, проработать маршрутизацию, расшифровать какие-нибудь медицинские документы - как толмач перевожу с медицинского на человеческий.

Как правило, мои клиенты - состоятельные люди. Примерно то же самое - но бесплатно - мы делаем в нашем новом онлайн-проекте Symptomato.com, в рамках которого можно получить консультацию от врача независимо от того, в какой стране ты находишься. Пока это больше волонтерский проект, денег он не приносит. По сравнению с тем, что было в Москве (Ванюков работал завотделением рентгенохирургии 52-й московской больницы. - Ред.) в смысле соотношения доходов и расходов, конечно, стало хуже.

Мы изначально с моей женой Машей понимали, что релокация из России может быть навсегда. Наш план - сделать свою жизнь такой, чтобы не было мучительно больно выбирать новое место в жизни. Какое-то время думали о переезде в США - там училась супруга и ей предлагали работу, но все-таки это совсем другая культура. Мы предпочитаем не думать о возвращении в Россию, потому что страна должна сильно измениться - как минимум государство должно начать ценить человеческую жизнь. Боюсь, это произойдет нескоро.

Павел Андрющенко, 27 лет, пилот, переехал в Уэст-Палм-Бич из Санкт-Петербурга

- Раньше спрос на пилотов в России был достаточно высокий, зарплаты в авиакомпаниях росли, авиакомпании охотились за лучшими выпускниками авиационных вузов. Все изменилось после начала войны в Украине и расширения (западных. - Ред.) санкций, которые затронули российскую авиацию. В стране оказалось больше летающих самолетов, чем пилотов. В итоге довольно много специалистов остались без налета или без работы. Знаю нескольких коллег, которым пришлось работать доставщиками на маркетплейсах.

Павел Андрющенко Фото: Privat

Из страны быстро уехали те, у кого было второе гражданство и опыт работы на Boeing или Airbus. Моя первая попытка трудоустройства в иностранную авиакомпанию провалилась. Я был в процессе сдачи экзаменов на получение европейской лицензии пилота, потратив шесть тысяч евро. Но из-за введенных санкций я не смог продолжить сдачу экзаменов. Для работы в Европе необходимо иметь как минимум вид на жительство, которого у меня не было. В авиакомпаниях с Ближнего Востока и Азии требовался большой опыт работы на Airbus или Boeing, которого у меня не было.

Мне пришлось вернуться в Россию, устроившись в авиакомпанию "Россия" и летать на SuperJet. Но там проработал недолго - в России объявили мобилизацию, и мы с семьей приняли твердое решение уехать в США, подав документы на получение статуса беженца. Там я уже переучился на Boeing 767/757 и начал летать в грузовой авиакомпании группы ATSG.

Мне кажется, что на данный момент в России все больше будут летать на российских SuperJet, у пилотов будет сокращаться налет на Boeing или Airbus. Если, конечно, не научатся эффективно обходить санкционные ограничения. Причем соскочить с SuperJet очень сложно, так как с тобой подписывают контракт сразу на пять лет и с большими долговыми обязательствами. А затем, когда получаешь повышение и становишься командиром (воздушного судна. - Ред.), его перезаключают вновь.

SuperJet-100 в полете, август 2019 года Фото: picture alliance/dpa/TASS/S. Bobylev

Если уволишься, не отработав контракт, то в судебном порядке авиакомпания будет требовать возврата средств за переобучение, указанных в контракте. В текущих условиях практически не переучивают на Airbus и Boeing, и очень сложно сохранять налет на иностранных самолетах, а от этого во многом зависит возможность перехода на работу в другую страну.

Будущего в России для себя я не вижу. Да, у нас немало сложностей: к сожалению, я пока могу летать только в пределах США, а очередь на интервью на получение статуса беженца может растянуться на 10 лет. Но перспективы тут другие - если проработать 15 лет командиром, то можно выйти на заработок в 600 тысяч долларов в год. В России у меня в год получилось заработать 42 тысячи долларов. И даже если политическая ситуация в России кардинально изменится, то я уверен, что начальниками останутся те же самые люди. И, честно говоря, возвращаться в эту среду я не хочу ни за какие деньги.

Сергей, 23 года, IT-специалист из игровой индустрии, переехал в Белград из Санкт-Петербурга

- В Сербию вместе со своей семьей - супругой и ребенком - перебрались осенью 2023 года. Отчасти это связано с климатом - тут дышится легче, чем в Петербурге. К тому же работодатель оплатил наш переезд в Белград. "Почему бы не попробовать", - подумали мы.

Отчасти переезд связан и с политическими причинами - об этом попросила моя супруга. Лично я не выступаю ни за одну из сторон (российско-украинского конфликта. - Ред.). Я много проводил времени в Крыму, когда полуостров был украинским: оттуда выкачивались ресурсы, взамен почти ничего не вкладывали. Ощущение, что нынешний затяжной конфликт выгоден обеим сторонам. С другой стороны, я не поддерживаю действия России, "бомбежку инфраструктуры двойного назначения".

Один из районов Белграда Фото: Silas Stein/dpa/picture alliance

В Европе будущего для себя я не вижу, мне там страшно жить - из-за наплыва туда мигрантов, либо будут ущемлять из-за российского гражданства. США - комфортная страна, но для богатых людей. Без хороших сбережений, как мне кажется, там тяжело жить.

Через несколько лет жизни в Сербии мы планируем вернуться в Россию. Там обещают хорошие условия для IT-специалистов: высокая зарплата на удаленке, освобождение от мобилизации, ипотека по очень низкой ставке. Надеюсь, к этому моменту у нас уже будут сербские паспорта. По идее, это позволит легче получать визы, чтобы больше путешествовать. В идеале мы хотели бы жить в Крыму, если различные ограничения снимут с полуострова. В целом санкции меня не сильно пугают, так как такую большую страну, как Россия, довольно сложно изолировать.

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