Закон о счетах для "иноагентов" прошел в ГД РФ первое чтение

Документ предусматривает зачисление доходов "иноагентов" от творческой деятельности на специальные рублевые счета. По решению суда средства с таких счетов могут быть зачислены в бюджет российского государства.

Российская Госдума приняла в первом чтении законопроект о зачислении доходов "иноагентов" от творческой деятельности на специальные рублевые счета, говорится в сообщении , выложенном на сайте нижней палаты в среду, 20 ноября.

Согласно документу, открытие рублевого спецсчета станет обязательным для объявленных "иноагентами" россиян, которые получают доходы от интеллектуальной деятельности. Деньги будут зачисляться на этот счет, но пользоваться им можно будет лишь после отмены статуса "иноагента". Кроме того, хранящиеся на таких спецсчетах средства могут быть зачислены по решению суда в бюджет российского государства.

В тексте законопроекта поясняется, что если сам "иноагент" не открывает счет, то это должен сделать тот, кто перечисляет ему гонорар. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данные меры направлены на то, чтобы "прекратить обогащение предателей нашей страны за счет ее граждан".

Единогласное одобрение

На заседании Госдумы 20 ноября законопроект был поддержан единогласно - за него проголосовали все 408 присутствовавших депутатов. Теперь в течение пяти дней к документу должны быть представлены поправки, после чего он пройдет второе чтение.

Законопроект, в авторах которого числятся 429 депутатов, был внесен в Госдуму 14 ноября. В пояснительной записке говорилось, что он направлен на "защиту безопасности государства и недопущение иностранного вмешательства во внутренние дела" России.

По словам Володина, на сегодняшний день "иноагентами" объявлены 493 человека. В реестре Минюста значатся 887 фигурантов, в том числе объявленные "иноагентами" СМИ и организации. Среди тех, кто наделен таким статусом, есть писатели, музыканты, актеры и другие представители творческих профессий, многие из которых продолжают работать в России.