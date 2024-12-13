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В России ограничили доступ к мессенджеру Viber

Ольга Лебедева
13 декабря 2024 г.

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Viber, которым пользуются около четверти россиян. Ведомство объяснило решение угрозами использования мессенджера экстремистами и террористами.

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Логотип Viber на экране смартфона
В РФ ограничили доступ к ViberФото: picture alliance/dpa/R. B. Tongo

Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к мессенджеру Viber на территории РФ. Решение связано с нарушением требований российского законодательства об организаторах распространения информации, заявило ведомство в пятницу, 13 декабря. 

"Угрозы использования мессенджера экстремистами и террористами"

Выполнение этих требований "необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации", говорится в заялении.

Мессенджер Viber принадлежит японской компании Rakuten. По данным Mediascope, в среднем в месяц им пользуются 26% населения России.

В реестр "организаторов распространения информации" (ОРИ) Роскомнадзор вносит владельцев платформ, предоставляющих возможность коммуникации пользователей интернета. В настоящее время в нем числятся более 400 ОРИ. Их обязывают собирать, хранить и предоставлять ФСБ данные о взаимодействиях пользователей и их переписку.

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