Суд в Москве объявил Машу Гессен в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналистку Машу Гессен на два месяца и объявил в международный розыск. По словам Гессен, это может создать ей сложности в передвижении по миру.

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналистку Машу Гессен на два месяца по делу о "фейках" о российской армии. Кроме того, Гессен объявили в международный розыск. Об этом сообщает во вторник, 26 декабря, телеканал "Дождь" со ссылкой на постановление суда.

О возбуждении уголовного дела стало известно 23 ноября. Формальным поводом для обвинений стало интервью Гессен Юрию Дудю, вышедшее в сентябре 2022 года, где разговор, в частности, зашел о военных преступлениях российских военных в Буче. По словам Гессен, вероятность того, что события в Буче могут быть фейком, нулевая: "Есть масса свидетельств. Мы знаем, кто эти убитые, мы знаем их родственников, мы знаем, что истории людей в разных районах Бучи очень похожи друг на друга. Представить себе, что целый город каким-то образом сговорился, что вот так вот они будут рассказывать о российских военных - невозможно. Ничто в истории Бучи меня не удивило. Все то же самое мне приходилось видеть в Чечне".

Реакция Гессен на международный розыск

Гессен в эфире "Дождя" заявила, что заочный арест и розыск могут создать ей сложности в передвижении по миру. "С одной стороны, это смешно: они прекрасно знают, где я нахожусь, и все это какая-то дурацкая игра. С другой, ты понимаешь на собственном виртуальном опыте, что за одно предложение в интервью можно быть арестованным и приговоренным на много лет", - добавила Гессен.

Маша Гессен - бывший директор русской службы "Радио Свобода", ее тексты сегодня публикуются в The New York Times, The New Yorker, The Washington Post, Los Angeles Times и других американских изданиях. С конца 2013 года Гессен с семьей живет в США. Уехать пришлось из-за принятия в России "закона Димы Яковлева" и ужесточающейся риторики российских властей против представителей ЛГБТ-сообщества.

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