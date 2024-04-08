Суд продлил арест Жени Беркович и Светланы Петрийчук

Замоскворецкий районный суд Москвы в очередной раз продлил срок содержания под стражей режиссеру Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, арестованным по уголовному делу об "оправдании терроризма". В понедельник, 8 апреля, суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста обвиняемых на 24 дня, то есть до 4 мая, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Общий срок ареста - 12 месяцев

Таким образом, общий срок ареста Беркович и Петрийчук составит ровно 12 месяцев, указывается далее. Как отмечает "Медиазона", на заседание не пропустили журналистов и родственников обвиняемых, объяснив это запретом пускать в здание суда после 18.00. На вынесение решения у судьи ушло меньше 10 минут.

Выступая на заседании, Беркович напомнила, что следствие по делу уже завершено, поэтому она и Петрийчук не могут оказывать на него давление, при этом именно так ранее обосновывалось требование об аресте. "Конкретно сейчас никак не помешает ни суду, ни мирозданию - Богу, траве, котятам - вообще никому, если мы до суда побудем дома с родными", - цитирует ее заявление "Медиазона". Одновременно Беркович предположила, что по итогам процесса будут вынесены приговоры на длительные сроки заключения.

Светлана Петрийчук также попросила суд выпустить ее и Беркович из СИЗО. "И в Германии я не живу, последние 11 месяцев я в СИЗО. И терроризм я не оправдывала. И, конечно, никаким образом я не пыталась и не стала бы пытаться вмешаться в процесс расследования, давить на свидетелей и что там еще сказано", - заявила она.

Дело против Светланы Петрийчук и Жени Беркович

Уголовное дело об "оправдании терроризма" в отношении Жени Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено из-за пьесы "Финист ясный сокол", в которой рассказывается о женщинах, уезжающих из России в Сирию к участникам "Тридевятого государства".

В 2022 году эта постановка получила две театральные премии "Золотая маска", а в мае 2023 года Беркович и Петрийчук были арестованы. Позднее они пытались оспорить арест, но Мосгорсуд отклонил их жалобы.

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