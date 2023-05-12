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Женя Беркович
Женя БерковичФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

Режиссер Женя Беркович обжаловала свой арест

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Женя Беркович и Светлана Петрийчук, фигурантки "театрального дела", обжаловали решение об их аресте. Девушек обвиняют в оправдании терроризма.

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Театральный режиссер Женя Беркович подала жалобу на свой арест по делу об оправдании терроризма, сообщает в пятницу, 12 мая, агентство ТАСС, ссылаясь на информацию от Замоскворецкого суда Москвы, который и вынес решение о ее аресте. "В суд поступила жалоба защиты Беркович на решение избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля", - сообщили в суде.

Ранее такую же жалобу подала второй фигурант дела драматург Светлана Петрийчук.

"Театральное дело"

В отношении Беркович и Петрийчук возбуждено дело по статье "публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма" из-за спектакля "Финист - Ясный сокол", который был поставлен в 2021 году, а в 2022 году получил главную театральную премию России "Золотая маска" в двух номинациях. 5 мая Беркович и Петрийчук были задержаны.

Сюжет спектакля крутится вокруг судьбы женщин, которых с помощью интернет-флирта заманивают присоединиться к международной террористической исламистской организации. Драматург Петрийчук в процессе работы над пьесой использовала реальные дела, рассматривавшиеся в российских судах.

В среде правозащитников дело Беркович и Петрийчук называют "театральным делом" - впервые в новейшей российской истории авторов спектакля обвиняют по столь тяжелой статье за опубликованный и отмеченный национальной российской премией текст.

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