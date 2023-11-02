Суд в РФ продлил арест Жени Беркович и Светланы Петрийчук

Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Женя Беркович арестованы по уголовному делу об "оправдании терроризма". Дело было возбуждено из-за пьесы "Финист ясный сокол".

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей драматургу Светлане Петрийчук и режиссеру Жене Беркович, арестованным по уголовному делу об "оправдании терроризма", сообщил в четверг, 2 ноября, Telegram-канал "Адвокаты Pro людей", который вел трансляцию заседания суда.

Следователь требовал продлить арест Петрийчук и Беркович на два месяца и семь суток (до 10 января), поскольку, как было заявлено, следствию необходимо "закончить сложные экспертизы, допросить свидетелей". Суд удовлетворил это требование.

Дело против Петрийчук и Беркович

Уголовное дело об "оправдании терроризма" в отношении Жени Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено из-за пьесы "Финист ясный сокол", в которой рассказывается о женщинах, уезжающих из России в Сирию к участникам "Тридевятого государства".

В 2022 году эта постановка получила две театральные премии "Золотая маска", а в мае 2023 года Беркович и Петрийчук были арестованы. Позднее они пытались оспорить арест, но Мосгорсуд отклонил их жалобы.

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