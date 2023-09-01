Премию имени Политковской присудили Беркович и Петрийчук

Журналистскую премию имени Анны Политковской "Камертон" в 2023 году присудили театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которые находятся в СИЗО по обвинению в "оправдании терроризма".

В Москве 31 августа вручили журналистскую премию имени Анны Политковской "Камертон", пишет "Новая газета" . В 2023 году жюри единогласно присудило награду театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, с формулировкой "за правду в жизни и на сцене".

Беркович и Петрийчук с мая находятся в СИЗО по обвинению в "оправдании терроризма" за спектакль "Финист ясный сокол", 31 июля суд продлил им арест до 10 сентября. За них премию получили муж Беркович Николай Матвеев и актриса Мариэтта Цигаль-Полищук.

Спецприз "Камертон за вопреки" был впервые присужден команде журналистов разных СМИ, организовавших марафон солидарности в поддержку российских политзаключенных "Ты не один". Также во время церемонии прошел аукцион в поддержку петербургской художницы Саши Скочиленко, которая больше года находится под арестом по обвинению в "дискредитации армии РФ". Аукцион вел экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Новая премия в честь Политковской учреждена во Франции

Прмемия "Камертон" имени погибшей журналистки "Новой газеты" Анны Политковской была учреждена Союзом журналистов России в 2013 году. В прошлом году ее получила Катерина Гордеева, бывший корреспондент и автор документальных фильмов на НТВ, а сейчас - ведущая собственного YouTube-канала "Скажи Гордеевой".

3 мая 2023 года, во Всемирный день свободы печати, МИД Франции и "Новая газета" объявили об учреждении "Премии имени Анны Политковской за журналистское мужество". Сообщается, что награда будет присуждаться журналистам, работающим "в условиях войны, кризиса или дестабилизации". Впервые новая премия может быть вручена в ноябре на ежегодном Парижском форуме мира. В состав жюри, по предварительным данным, войдут дети Анны Политковской - Вера и Илья Политковские.

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