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Суд продлил арест театральных деятелей Беркович и Петрийчук

Сергей Куприков
36 мин. назад

Мосгорсуд отклонил жалобы защиты. Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук останутся под арестом до 10 сентября.

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Евгения Беркович в зале суда
Евгения Беркович в зале судаФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Московский городской суд в понедельник, 31 июля, признал законным продление срока ареста театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Он отклонил жалобы защиты и оставил без изменения решение Хамовнического районного суда о нахождении театральных деятельниц под арестом до 10 сентября.

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук задержали 4 мая по делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено после спектакля "Финист ясный сокол". Постановка рассказывает о женщинах, решивших заочно выйти замуж за радикальных исламистов и переехать в Сирию.

По результатам "деструктологической" экспертизы обвинение обнаружило в спектакле героизацию террористической организации "Исламское государство" и идеологию радикального феминизма. В конце июня центр судебной экспертизы при министерстве юстиции РФ признал, однако, что послужившая основой для возбуждения дела против Беркович и Петрийчук "деструктологическая" экспертиза пьесы не может использоваться как доказательство в суде, так как "деструктология не является наукой".

По статье об оправдании терроризма Беркович и Петрийчук грозит до семи лет лишения свободы. Свою вину обвиняемые не признают. В 2022 году спектакль "Финист ясный сокол" получил премию "Золотая маска" в двух категориях.

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