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Фото: Mikhail Japaridze/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаФранция

Во Франции учреждена премия имени Анны Политковской

Сергей Ромашенко
16 мин. назад

Об учреждении премии имени Анны Политковской за журналистское мужество объявил МИД Франции. Премия будет присуждаться журналистам, работающим в условиях войны или кризиса.

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Во Франции учреждена новая журналистская премия в честь российской журналистки и правозащитницы Анны Политковской, сообщили французский МИД и "Новая газета в среду, 3 мая, по случаю Всемирного дня свободы печати.

В сообщении МИД Франции говорится, что "Премия имени Анны Политковской за журналистское мужество" будет присуждаться сотрудникам СМИ,  "работающим в условиях войны, кризиса или дестабилизации". Награда учреждена по инициативе министра иностранных дел Франции Катрин Колонна и главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

По данным источников "Новой", впервые новая премия может быть вручена в ноябре в ходе ежегодного Парижского форума мира. Победителя выберет жюри, в состав которого, по предварительным данным, войдут дети Анны Политковской - Вера и Илья Политковские, представитель правозащитной организации "Репортеры без границ", известный французский репортер, а также журналист "Новой газеты".

Убийство Анны Политковской

Анна Политковская была убита в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года.

В России расследование дела об убийстве Политковской продолжалось долго и с большим трудом. В мае 2014 года суд вынес приговоры предполагаемым исполнителям преступления. Рустам Махмудов был приговорен к пожизненному заключению. Его братья Джабраил и Ибрагим получили 14 и 12 лет колонии соответственно. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов был приговорен к 20 годам. Организатором был признан чеченский предприниматель и криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев, дядя братьев Махмудовых. Он получил пожизненный срок и в 2017 году умер в колонии. Ни один из пятерых осужденных так и не признал вину.

В июле 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) раскритиковал РФ за "неэффективное расследование" дела Политковской. Родственникам журналистки была присуждена компенсация.

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