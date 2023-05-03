Во Франции учреждена премия имени Анны Политковской

Об учреждении премии имени Анны Политковской за журналистское мужество объявил МИД Франции. Премия будет присуждаться журналистам, работающим в условиях войны или кризиса.

Во Франции учреждена новая журналистская премия в честь российской журналистки и правозащитницы Анны Политковской, сообщили французский МИД и "Новая газета в среду, 3 мая, по случаю Всемирного дня свободы печати.

В сообщении МИД Франции говорится, что "Премия имени Анны Политковской за журналистское мужество" будет присуждаться сотрудникам СМИ, "работающим в условиях войны, кризиса или дестабилизации". Награда учреждена по инициативе министра иностранных дел Франции Катрин Колонна и главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

По данным источников "Новой", впервые новая премия может быть вручена в ноябре в ходе ежегодного Парижского форума мира. Победителя выберет жюри, в состав которого, по предварительным данным, войдут дети Анны Политковской - Вера и Илья Политковские, представитель правозащитной организации "Репортеры без границ", известный французский репортер, а также журналист "Новой газеты".

Убийство Анны Политковской

Анна Политковская была убита в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года.

В России расследование дела об убийстве Политковской продолжалось долго и с большим трудом. В мае 2014 года суд вынес приговоры предполагаемым исполнителям преступления. Рустам Махмудов был приговорен к пожизненному заключению. Его братья Джабраил и Ибрагим получили 14 и 12 лет колонии соответственно. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов был приговорен к 20 годам. Организатором был признан чеченский предприниматель и криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев, дядя братьев Махмудовых. Он получил пожизненный срок и в 2017 году умер в колонии. Ни один из пятерых осужденных так и не признал вину.

В июле 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) раскритиковал РФ за "неэффективное расследование" дела Политковской. Родственникам журналистки была присуждена компенсация.

Смотрите также: