Политику Горинову отключили тепло в СИЗО и не выдают одеяло

В группе поддержки политика отмечают, что в минусовые температуры ему выдали тонкий пододеяльник, в связи с этим Горинову приходится постоянно ходить в термобелье. Ему также не выдают письма, которые приходят "пачками".

Бывшему депутату Красносельского муниципального округа Москвы антивоенному политику Алексею Горинову отключили отопление в СИЗО-1 во Владимире, где он находится в заключении. Об этом в среду, 4 декабря, сообщила его группа поддержки в Telegram. "Кроме того, Алексею не выдают теплое одеяло, а только тонкий пододеяльник. Он вынужден находиться все время в термобелье, - говорится в сообщении. - Письма Алексею также не выдают. Ни одного письма не передали за время нахождения в СИЗО, хотя упоминали, что письма приходят Алексею пачками".

Отключение тепла произошло 29 ноября, сразу после вынесения политику приговора по делу об оправдании терроризма, "якобы произошла какая-то авария и в этой части СИЗО батареи не работают". В группе поддержки Горинова предполагают, что именно так в СИЗО-1 "поняли смысл" изменения условий содержания политика на более строгие "или же им показалось, что добавление срока политзаключенному - недостаточно, и его следует дополнительно мучить".

Горинова приговорили еще к трем годам дополнительно

29 ноября 2-й Западный окружной военный суд во Владимире приговорил Горинова, который в 2022 году уже был осужден на семь лет колонии общего режима, еще к трем годам колонии строгого режима по новому делу "об оправдании терроризма". По версии обвинения, Горинов в разговоре с другими осужденными оправдывал подрыв Крымского моста, а также действия украинского батальона "Азов" и подразделения ГУР "Кракен". Экспертиза усмотрела в высказываниях Горинова оправдание терроризма.

У 62-летнего Алексея Горинова хроническое заболевание легких - в 2016 году из-за перенесенного ранее туберкулеза ему удалили часть легкого. В марте 2024 года стало известно, что его фактически лишают сна в колонии, "проверяя" каждые два часа в любое время суток.

Дело Горинова вызвало международное осуждение, включая призывы специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в России к его немедленному освобождению. Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Алексея Горинова политзаключенным.

Преследование мундепа Горинова в России

Политик находится под стражей с 26 апреля 2022 года. В июле 2022 года он был приговорен к семи годам колонии общего режима за "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц с использованием служебного положения по мотивам политической ненависти". Поводом для его преследования стало то, что во время заседания Совета депутатов политик среди прочего предложил объявить минуту молчания "по жертвам происходящей военной агрессии в Украине".

Тогда же Горинов выступил против организации развлекательных мероприятий в Красносельском районе из-за войны в Украине. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал тогда мундеп.