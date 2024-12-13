ФСИН фиксирует высокую смертность от болезней кровообращения

ФСИН фиксирует высокую смертность от болезней кровообращения13 декабря 2024 г.
Среди российских заключенных фиксируются значительно превышающие обычные данные показатели смертности от заболеваний системы кровообращения. Издание "Верстка" в пятницу, 13 декабря, обратила внимание на статистику смертности заключенных в журнале "Научные труды ФКУ НИИ ФСИН России".
В 2023 году этот показатель составил 183,6 человека на 100 тысяч заключенных, он стал самым высоким по меньшей мере с начала ведения статистики в 2015 году. До 2020 года он не превышал 122 человека на 100 тысяч заключенных, в 2021-м возрос до 148,6 человека, а в 2022 году достиг 183,3 случая.
Тем самым в заключении о смерти почти каждого третьего заключенного причиной гибели числится заболевание системы кровообращения - в основном ишемическая болезнь сердца, либо цереброваскулярные болезни (закупорка, сужение сосудов, тромбоз), отмечает издание.
Правозащитники: ФСИН пытается скрыть насильственные смерти
Между тем правозащитники указывают, что сотрудники ФСИН вносят в качестве официальной причины смерти болезни системы кровообращения, чтобы скрыть реальную. "Под диагнозом ишемическая болезнь сердца прекрасно прячется насильственная смерть. Если у заключенного, употреблявшего наркотики, случилась передозировка, в заключении о смерти напишут, что у него был инфаркт", - отмечают в организации "Русь сидящая".
Кроме того, причиной увеличения смертей от болезней сердца и сосудов может быть уменьшение числа молодых заключенных, считают в организации "Команда против пыток" (КПП). "Если предположить, что молодых заключенных, у которых не было проблем с сердцем, отправили на фронт, могло произойти смещение показателей", - допускают правозащитники.
Вместе с тем ФСИН может корректировать статистику с учетом требований программы здравоохранения, меняя показатели в зависимости от требований Минздрава, заявили в КПП.