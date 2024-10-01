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В России из СИЗО планируют забрать на войну 40% подсудимых

Ася Миллер
1 октября 2024 г.

Закон, позволяющий заключать контракт с Минобороны на стадии суда, Госдума РФ приняла в конце сентября. Он еще не вступил в силу, но подсчет подсудимых, желающих отправиться на войну, уже идет, пишут "Важные истории".

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СИЗО Лефортово (архивное фото)
СИЗО Лефортово (архивное фото)Фото: AFP/V. Maximov

Российские власти могут отправить в зону военных действий около 40% из 60 тысяч подсудимых, находящихся в следственных изоляторах (СИЗО), сообщило во вторник, 1 октября, издание "Важные истории" со ссылкой на источник в министерстве обороны России.

Закон, позволяющий заключать контракт с Минобороны на стадии суда, Государственная дума России приняла в конце сентября 2024 года. Раньше такая возможность была лишь у находящихся под следствием либо уже осужденных. Закон еще не вступил в силу, но военным, занимающимся вербовкой на службу в "зону СВО", уже поставили задачу проанализировать, сколько подсудимых годны к военной службе и как много среди них тех, кто желает заключить контракт, рассказал собеседник издания.

Отправить воевать могут около 20 тысяч человек

Адвокаты, работающие в России по уголовным статьям, сообщили "Важным историям", что из каждого СИЗО могут забрать на войну примерно 100 подсудимых. Если учесть, что в РФ действуют 210 следственных изоляторов, отправить воевать могут около 20 тысяч человек. Всего, по данным ФСИН, в российских СИЗО в начале 2024 года находилось 106 тысяч человек.

Активную кампанию вербовки адвокат Дмитрий Захватов связывает с нежеланием российских властей объявлять вторую волну мобилизации. При этом юрист отмечает, что недостатка желающих заключить контракт с Минобороны не было ни в одном из СИЗО еще до принятия закона. Источник "Важных историй", близкий к Генштабу, связывает решение отправлять на войну подсудимых с сокращением притока заключенных. "В России значительную часть контингента, сидящего по легким статьям, уже выгребли, приходится брать потенциальных сидельцев на входе", - сказал собеседник.

 

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