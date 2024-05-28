ЕС, наконец, перестанет помогать Путину строить ГУЛАГ

Если бы под новые санкции Евросоюза против репрессивных структур в России попали и некоторые европейцы, помогавшие российским силовикам, это было бы еще лучше и честнее, считает Иван Преображенский.

Новые санкции ЕС - реакция на гибель Навального Фото: Dmitri Lovetsky/AP/picture alliance

ЕС признал, что нарушения прав человека в России имеют особый характер, а значит требуют специальных мер. Идея российских оппозиционеров отправить персонально под санкции судей, прокуроров и следователей получила поддержку ряда европейских государств, включая Чехию, Польшу, Швецию и страны Балтии, а в итоге - и Евросоюза в целом. Вместе с отдельными убийцами в мантиях под санкции отправилась целиком вся Федеральная служба исполнения наказаний, то есть российские тюремщики.

Акт Навального

Новый санкционный режим, введенный Евросоюзом, стал следствием гибели Алексея Навального, которая безусловно является убийством, вне зависимости от того, что именно стало конкретной причиной остановки дыхания и сердца. Пыточные условия в тюрьмах, созданные для противников путинского режима - признаны они политическими заключенными или нет - один из "фирменных" приемов российской тюремной системы.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Существует множество примеров того, как европейские страны, по сути, помогали российским властям бороться с инакомыслящими. Например, в рамках совместных программ европейцы обучали российских полицейских разгонять массовые протесты, а Германия продавала российским силовикам перцовый газ, что было запрещено только в 2022 году, а также помогала тренировать спецназ РФ. Есть и другие примеры на эту тему, где речь шла и о других странах ЕС, например, Франции.

Новый же санкционный режим запрещает, наконец, продавать или передавать в Россию любое оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий. В том числе, стрелковые тренажеры, взрывчатые вещества, колючую проволоку, ножи для спецназа…

И это, безусловно, хорошая новость. Правда, мягко говоря, несколько запоздалая. Последние массовые политические протесты в России были, пожалуй, после возвращения в Москву Алексея Навального. Еще один всплеск - сразу после полномасштабного нападения России на Украину. Но показательно, что введение новых санкций последовало за убийством Навального и в ближайшее время никаких массовых протестов в России явно не предвидится. Так что такие решения ЕС, без хотя бы минимальной публичной рефлексии со стороны Евросоюза о том, как косвенно долгие годы он помогал российскому авторитарному режиму в его борьбе с гражданским обществом, не выглядят искренними.

Другое дело - личные санкции против судей и прокуроров. Раньше они попадали в реестры скорее в виде исключения. Даже после принятия во многих странах ЕС аналога "Акта Магнитского". Теперь в список сразу попала целиком ФСИН - фактически оператор нового российского ГУЛАГа, организация, системно нарушающая в грубейшей форме права человека. А с ней и целый выводок судей, следователей и прокуроров, причем не только тех, которые создавали пыточные условия содержания для Алексея Навального, но и те, кто причастен к вынесению незаконных приговоров правозащитнику Олегу Орлову и поэтессе Александре Скочиленко.

Санкции как средство самозащиты

Новым - хотя тоже запоздавшим, но полезным - решением является запрет ЕС на поставки в Россию предметов, предназначенных для мониторинга или перехвата информации, таких как как оборудование для глушения сетей и спутников, распознавания речи, взлома кодов шифрования, а также для сетевого перехвата данных. Это очевидный результат угроз, с которыми европейцы столкнулись уже непосредственно и сами, к защите россиян от репрессий это имеет минимальное отношение.

Достаточно вспомнить недавние скандальные случаи, когда российские военные или спецслужбы глушили сигнал GPS над Балтийским морем, создавая риски техногенных катастроф. Или как были опубликованы записи прослушки переговоров немецких военных офицеров, касавшихся поставок в Украину ракет TAURUS. Неприятно, вероятно, осознавать, что тебя прослушивают при помощи, весьма возможно, твоего же оборудования, причем ввезенного в Россию даже не контрабандой, а вполне легально.

Таким образом, отношение ЕС к преступному режиму в Кремле, безусловно меняется. И в правильную сторону. Но скорость этих изменений и введения специальных санкций по-прежнему не выглядит достаточной, на фоне продолжающейся уже третий год полномасштабной войны в Украине.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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