ЕС ввел санкции за нарушения прав человека в России

Новый санкционный режим против злостных нарушителей прав человека в России изначально должен был носить имя Алексея Навального, но затем ЕС решил отказаться от этой идеи.

Совет Европейского Союза по иностранным делам в понедельник, 27 мая, ввел новый санкционный режим за серьезные нарушения прав человека в России, сообщает корреспондентка DW из Брюсселя со ссылкой на диломатические источники.

Изначально предполагалось, что он будет назван в честь погибшего в колонии оппозиционера Алексея Навального, однако затем в Брюсселе решили не привязывать эти санкции к конкретной персоне.

Согласно имеющемуся в распоряжении редакции документу, инициаторами создания этого режима выступили страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция. По их мнению, существуют веские основания для введения режима санкций в отношении РФ по аналогии с другими режимами санкций против правящих режимов конкретных стран, таких как Беларусь, Иран, Венесуэла, КНДР.

Цель санкций

Отдельный санкционный режим в отношении РФ призван обеспечить правовую основу для наказания ответственных за усугубление положения внутри страны. "Критерии для включения в [санкционный] список должны охватывать ухудшающуюся ситуацию с правами человека, политизированную судебную систему и репрессии против гражданского общества, включая действия, подрывающие демократию и верховенство закона", - сказано в документе. Министерства иностранных дел стран-инициаторов готовы внести предложения при составлении списков в рамках этого режима санкций.

Например, предлагается вводить ограничительные меры против представителей "репрессивного государственного аппарата России, включая тех, кто причастен к политически мотивированным судебным решениям в отношении представителей гражданского общества и демократической оппозиции и их последующему задержанию, например, ответственных лиц в судебной системе (прокуроры, суды, пенитенциарные учреждения)". Предложение было передано во внешнеполитическую службу Евросоюза 28 февраля.

10 апреля, выступая в Европейском парламенте, верховный представитель ЕС по иностранной политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза обсуждают "новый отдельный режим санкций в отношении России", и выразил надежду, что этот режим будет утвержден быстро. Целью Брюсселя было утвердить эти санкции до выборов в Европейский парламент, которые пройдут 6-9 июня.

В отношении РФ уже введены 13 пакетов санкций ЕС и готовится 14-й, однако все они преследуют нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины и военную агрессию против нее. Помимо этого, россияне есть и в глобальном санкционном списке Евросоюза за нарушения прав человека.