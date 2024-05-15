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"Мемориал" признал политзаключенными четырех журналистов

Ольга Лебедева
15 мая 2024 г.

Антонина Фаворская, Ольга Комлева, Константин Габов и Сергей Карелин включены в список политзаключенных. Их преследуют за связи с "экстремистским сообществом", которым признан ФБК.

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Журналистка Антонина Фаворскаяв здании суда
Журналистка Антонина Фаворская в здании судаФото: Dmitry Serebryakov/AP/dpa/picture alliance

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" включил в список политических заключенных четырех российских журналистов, обвиняемых в связях с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. "Мы считаем политзаключенными Ольгу Комлеву, Антонину Фаворскую, Константина Габова и Сергея Карелина", - заявили правозащитники в среду, 15 мая.

Они напомнили, что в отношении Комлевой, Фаворской, Габова и Карелина открыты уголовные дела в связи с их участием в "экстремистском сообществе", им грозит до 6 лет лишения свободы. "У нас нет полных данных о том, что именно им ставят в вину: известно лишь, что некоторых из них обвиняют в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на каналах Алексея Навального", - указывается в заявлении.

Преследование журналистов по "экстремистской" статье - порочная практика

Правозащитники также подчеркнули, что признание созданных Навальным структур "экстремистским сообществом" не обосновано, поскольку отсутствуют доказательства их экстремистской деятельности. "В России сложилась порочная практика применения ст. 282.1 УК РФ, когда законные действия становятся преступными лишь потому, что обвиняемых в них объявляют "участниками экстремистского сообщества". Преследование журналистов, которые наряду с соратниками Навального и его адвокатами стали обвиняемыми по этой статье, - яркий пример такой практики", - указывается далее.

Антонина Фаворская является журналисткой издания SOTAvision, она освещала судебные процессы по делам политзаключенных, в том числе Алексея Навального. Она сняла последнее видео с Навальным и вела репортаж с Борисовского кладбища после его смерти. Ольга Комлева была волонтеркой уфимского штаба Навального и писала о протестах в Башкирии. Константин Габов сотрудничал с Deutsche Welle, Reuters и "Радио Свобода", а Сергей Карелин - с Deutsche Welle и AP.

По данным проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал", в российских колониях и тюрьмах по состоянию на 15 мая 2024 года находятся 720 политических заключенных.

 

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