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В Мурманске арестован видеооператор Сергей Карелин

Даниил Сотников
28 апреля 2024 г.

Сергея Карелина и продюсера Reuters Константина Габова обвиняют в подготовке материалов для YouTube-канала "Навальный Live".

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Видеооператор агентства AP Сергей Карелин
Видеооператор агентства AP Сергей КарелинФото: AP Photo/picture alliance

Суд в Мурманске арестовал видеооператора Сергея Карелина по делу об участии в "экстремистском сообществе", сообщило агентство AP в воскресенье, 28 апреля. Карелин был задержан в рамках того же дела, что и арестованный накануне в Москве продюсер новостной службы Reuters Константин Габов. По версии следствия, журналисты занимались подготовкой фото- и видеоматериалов для YouTube-канала "Навальный Live".

Константину Габову были предъявлены обвинения по части 2 ст.282.1 УК РФ, сообщила пресс-служба судов Москвы. AP не уточняет, по какой именно статье обвиняют Карелина, но пишет, что обоим грозит до шести лет лишения свободы.

Габова отправили в СИЗО до 27 июня. На какой срок арестован Карелин, AP не сообщает. Он сотрудничал с мировыми новостными агентствами, включая Associated Press, а также в прошлом работал оператором при корпункте DW в Москве.

Константин Габов и Сергей Карелин свою вину отрицают.

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