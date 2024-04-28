В Мурманске арестован видеооператор Сергей Карелин

Суд в Мурманске арестовал видеооператора Сергея Карелина по делу об участии в "экстремистском сообществе", сообщило агентство AP в воскресенье, 28 апреля. Карелин был задержан в рамках того же дела, что и арестованный накануне в Москве продюсер новостной службы Reuters Константин Габов. По версии следствия, журналисты занимались подготовкой фото- и видеоматериалов для YouTube-канала "Навальный Live".

Константину Габову были предъявлены обвинения по части 2 ст.282.1 УК РФ, сообщила пресс-служба судов Москвы. AP не уточняет, по какой именно статье обвиняют Карелина, но пишет, что обоим грозит до шести лет лишения свободы.

Габова отправили в СИЗО до 27 июня. На какой срок арестован Карелин, AP не сообщает. Он сотрудничал с мировыми новостными агентствами, включая Associated Press, а также в прошлом работал оператором при корпункте DW в Москве.

Константин Габов и Сергей Карелин свою вину отрицают.

В сотрудничестве с ФБК обвиняли журналистку Антонину Фаворскую

В конце марта суд в Москве отправил в СИЗО фотографа и журналистку издания SotaVision Антонину Фаворскую (Кравцову). Ее подозревают в участии в деятельности структур Алексея Навального. Следствие считает, что Фаворская собирала и изготавливала материал, а также монтировала видеоролики для публикации на ресурсах ФБК. Журналистка не признала вину.