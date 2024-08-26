Врачи требуют наказать сотрудников ФСИН за смерть Навального

Более ста российских врачей потребовали возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности сотрудников ФСИН, причастных к смерти оппозиционера Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. "Очевидно, что смерть Алексея Навального произошла вследствие халатного исполнения сотрудниками ФСИН своих обязанностей", - говорится в распространенном в понедельник, 26 августа, заявлении в Следственный комитет РФ , под которым подписались 106 медиков.

Медики проанализировали постановление СК о "комбинированном заболевании" Навального

Врачи ссылаются на опубликованное вдовой политика Юлией Навальной постановление СК об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. В этом документе называется официальная причина гибели оппозиционера - "комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких".

При этом такие поражения органов "развиваются при длительно текущей гипертонической болезни с выраженным повышением артериального давления", отмечают авторы заявления. Они напоминают, что Навального регулярно отправляли в штрафной изолятор, и перед каждым таким случаем он должен был проходить медосмотр. На нем неизбежно было бы выявлено выраженное повышение артериального давления и "должна была быть назначена гипотензивная терапия".

"Однако гипотензивная терапия Алексею назначена не была, его продолжали регулярно отправлять в ШИЗО, несмотря на имеющиеся медицинские противопоказания, что в конечном итоге привело (согласно представленному постановлению) к развитию столь грозных осложнений гипертонической болезни, как отек легких, отек мозга, фибрилляция желудочков и смерть", - уверены врачи.

СК отказался расследовать смерть Навального

В середине августа Юлия Навальная сообщила, что Следственный комитет отказался расследовать смерть ее мужа в колонии. Ведомство не увидело в гибели оппозиционера "события преступления" и перечислило медицинские диагнозы, от которых якобы скончался Навальный.

"Алексей Навальный был в камере ШИЗО. В 12.10 его вывели на прогулку. Во время нее ему стало плохо, его "поместили" в медсанчасть, и там он умер. Скорая приехала, но сделать ничего не смогла, в 14.17 констатирована смерть", - кратко пересказала Навальная содержание документов.

ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявила о смерти Навального в колонии в Харпе днем 16 февраля. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин.