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Врачи требуют наказать сотрудников ФСИН за смерть Навального

Ольга Лебедева
26 августа 2024 г.

Алексей Навальный скончался вследствие халатного исполнения сотрудниками колонии своих обязанностей, уверены более 100 российских врачей, подписавших заявление в СК РФ.

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Плакат с портретом Алексея Навального в Берлине
Врачи в РФ потребовали возбудить уголовное дело в связи со смертью Алексея НавальногоФото: Paul Zinken/ZB/dpa/picture alliance

Более ста российских врачей потребовали возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности сотрудников ФСИН, причастных к смерти оппозиционера Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. "Очевидно, что смерть Алексея Навального произошла вследствие халатного исполнения сотрудниками ФСИН своих обязанностей", - говорится в распространенном в понедельник, 26 августа, заявлении в Следственный комитет РФ, под которым подписались 106 медиков.

Медики проанализировали постановление СК о "комбинированном заболевании" Навального

Врачи ссылаются на опубликованное вдовой политика Юлией Навальной постановление СК об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. В этом документе называется официальная причина гибели оппозиционера - "комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких".

При этом такие поражения органов "развиваются при длительно текущей гипертонической болезни с выраженным повышением артериального давления", отмечают авторы заявления. Они напоминают, что Навального регулярно отправляли в штрафной изолятор, и перед каждым таким случаем он должен был проходить медосмотр. На нем неизбежно было бы выявлено выраженное повышение артериального давления и "должна была быть назначена гипотензивная терапия".

"Однако гипотензивная терапия Алексею назначена не была, его продолжали регулярно отправлять в ШИЗО, несмотря на имеющиеся медицинские противопоказания, что в конечном итоге привело (согласно представленному постановлению) к развитию столь грозных осложнений гипертонической болезни, как отек легких, отек мозга, фибрилляция желудочков и смерть", - уверены врачи.

СК отказался расследовать смерть Навального

В середине августа Юлия Навальная сообщила, что Следственный комитет отказался расследовать смерть ее мужа в колонии. Ведомство не увидело в гибели оппозиционера "события преступления" и перечислило медицинские диагнозы, от которых якобы скончался Навальный.

"Алексей Навальный был в камере ШИЗО. В 12.10 его вывели на прогулку. Во время нее ему стало плохо, его "поместили" в медсанчасть, и там он умер. Скорая приехала, но сделать ничего не смогла, в 14.17 констатирована смерть", - кратко пересказала Навальная содержание документов.

ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявила о смерти Навального в колонии в Харпе днем 16 февраля. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин.

 

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