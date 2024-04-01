CNN: Хакеры похитили у ФСИН базу данных о заключенных

Группа "антикремлевских" хакеров взломала компьютерную систему ФСИН и получила данные сотен тысяч заключенных российских колоний, сообщает в понедельник, 1 апреля, телеканал CNN , ссылаясь на участников кибератаки и предоставленные ими данные о взломе.

В разговоре с CNN один из хакеров заявил, что им удалось выкачать базу данных с информацией о примерно 800 тыс. заключенных российских колоний, в том числе ИК-3 в Харпе, где погиб политик Алексей Навальный. База содержит номера телефонов и адреса электронных почт заключенных и их родственников, уточняет CNN. Выборочная проверка телеканала показала, что данные в базе соответствуют действительности.

Хакеры также взломали сайты подрядчиков ФСИН, на одном из которых разместили фото Навального с женой Юлией. В интернет-магазине для заключенных хакеры снизили цены на все товары до одного рубля.

Взлом как месть за гибель Навального

Взлом системы ФСИН произошел через несколько дней после смерти Навального. Хакеры заявили, что хотели таким образом отомстить за гибель политика и опубликовали на одном из взломанных сайтов подрядчика ФСИН свое обращение. "Мы - айтишники покинувшие нынешнюю Россию. Мы любим нашу страну и вернемся, когда она будет свободна от путинского режима. И на этом пути мы дойдем до конца. Да здравствует свободная Россия. Памяти Алексея Навального", - написали хакеры на сайте.

В ответ на публикацию CNN источник ТАСС, близкий к ФСИН, заявил, что фактов взлома систем и баз ведомства не зафиксировано. CNN не приводит название группировки хакеров, совершившей взлом ФСИН. Ее участники в разговоре с телеканалом утверждают, что они выходцы из разных стран, в том числе России и Украины.

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