Российские артисты выпустили песню в память о Навальном

Команда российского оппозиционного политика Алексея Навального на 40-й день после его смерти, во вторник, 26 марта, опубликовала песню в его память. Видео на трек "Памяти Алексея Навального" длится почти 10 минут, в записи участвовали несколько музыкантов и деятелей культуры из России.

Кто именно выступил авторами песни - не сообщается, но слушатели узнали голоса Артура Смольянинова, Веры Полозковой, Леонида Парфенова, Влади (группа "Каста"), Noize MC, Алексея Котлярова (группа "Порнофильмы"), Романа Либерова, Земфиры и других.

Клип снят в стиле анимационного сериала "Рик и Морти", который любил Навальный. Известно, что именно его он смотрел в самолете, когда возвращался в Россию из Германии в январе 2021 года после лечения от отравления. Политика задержали прямо в аэропорту, на свободе он больше не провел ни дня.

Песня начинается и кончается цитатами Навального: "Не дайте себя запугать, не дайте обмануть себя с помощью иллюзии силы и крутизны" и "Все, что нужно для торжества зла - это бездействие добрых людей". В конце клипа - повторение сцены из фильма "Терминатор 2", где герой Арнольда Шварценеггера показывает большой палец вверх, погружаясь в расплавленный металл.

Москвичи с утра несут цветы на могилу политика

26 марта на могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве прошла панихида. На нее пришли мать политика Людмила и мать Юлии Навальной Алла Абросимова. Они поблагодарили всех за поддержку.

Абросимова также рассказала, что получила от Навального открытку, которую он отправил ей 16 февраля - в день его смерти. "В эти страшные дни у меня был день рождения. И вот 9-го числа после панихиды, когда я пришла домой, я открыла почтовый ящик, а там открытка от Алексея с поздравлением с моим юбилеем. Это было уже 9 марта, и отправлена она была как раз 16 февраля. И там столько теплых, столько нежных слов, которых я не получала никогда ни от кого в жизни", - отметила она.

Как пишет Telegram-канал RusNews, с самого утра у ворот Борисовского кладбища выстроились люди, которые пришли возложить цветы на могилу политика. Многие прикрепляли к букетам записки, возлагали плакаты и фотографии.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный 16 февраля скончался при невыясненных обстоятельствах в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники оппозиционера считают, что его убили.

Политик был похоронен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта, проститься с ним пришли тысячи человек. Импровизированные мемориалы Навальному со дня его смерти появлялись среди прочего у памятников жертв политических репрессий и других знаковых мест в городах России, а также у российских дипломатических представительств в разных странах. В РФ акции памяти сопровождались задержаниями.

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