Юлия Навальная призвала каждый день "бороться с режимом"

Вдова Алексея Навального поблагодарила участников акции "Полдень против Путина" и призвала россиян собраться с силами и бороться с властями РФ. "Вы сильнее их", - заявила Юлия Навальная.

Вдова российского политика Алексея Навального поблагодарила участников акции протеста против несвободных президентских выборов в РФ, которая прошла днем 17 марта. "Вас - смелых, свободных, честных людей по всей России, которые пришли в "Полдень против Путина" к своим избирательным участкам, - было так много. Я благодарна каждому", - заявила Юлия Навальная в опубликованном во вторник, 19 марта, видеообращении.

По ее словам, у властей РФ есть "миллиарды украденных денег, армия и пропаганда", но нет "любви к России и желания изменить нашу страну к лучшему". "А у вас есть. Не побоявшись прийти в двенадцать 17 марта, вы это доказали. Никакие запугивания и угрозы не сработали. Вы сильнее их", - подчеркнула она.

Одновременно Навальная призвала противников президента РФ Владимира Путина следовать придуманной ее мужем формуле - "15 минут борьбы с режимом в день". Необходимо "собраться с силами и работать так хорошо, как никогда". "Это то, что мы должны сделать своей задачей. Каждый день тратить хотя бы эти 15 минут, чтобы написать пару строчек, поговорить с кем-то, переубедить кого-то и в конце концов побороть свой собственный страх", - уверена она.

Акция "Полдень против Путина"

В протестной акции "Полдень против Путина", к участию в которой перед президентскими выборами в РФ призвали соратники Алексея Навального, а также он сам незадолго до смерти, приняли участие тысячи граждан России - как внутри страны, так и за рубежом. Главное условие акции было прийти на свой избирательный пункт 17 марта в 12.00 - это, по задумке оппозиционных политиков, позволило бы протестующим ощутить единство, несмотря на искусственный характер выборов. В результате акции наиболее длинные очереди образовались у российских посольств в странах ЕС.

Юлия Навальная, возглавившая Фонд по борьбе с коррупцией после смерти супруга, пришла в этот день к российскому посольству в Берлине, где в очереди стояли около 2 тысяч человек. В российское посольство ее пропустили: она рассказала, что решила сделать бюллетень недействительным и вписала в него имя умершего в российской тюрьме супруга.

В российских городах в полдень также выстроились очереди к избирательным участкам: в Челябинске, Омске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, наиболее длинные - в Москве. Люди приходили и на Борисовское кладбище, где 1 марта был похоронен Алексей Навальный: на его могилу приносили цветы и бюллетени с вписанной в них фамилией оппозиционера.

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