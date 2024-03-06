Навальная призвала к участию в акции "Полдень против Путина"

Юлия Навальная призвала рассказать о "Полдне против Путина" как можно большему числу людей. Она напомнила, что Алексей Навальный поддержал инициативу прийти противникам режима к избирательным участкам одновременно.

Вдова Алексея Навального Юлия Навальная призвала граждан России принять участие в объявленной оппозицией акции "Полдень против Путина", а именно прийти к избирательным участкам в основной день голосования на президентских выборах - 17 марта - одновременно в 12.00. "Если мы придем одновременно, наш голос прозвучит громче", - сказала она в видеообращении, опубликованном в среду, 6 марта, на YouTube-канале "Алексей Навальный".

Назвав предстоящие выборы "полной фикцией и фальшивкой", поскольку президент РФ Владимир Путин, по ее словам, "нарисует себе любой результат, который ему по душе, хоть 80, хоть 180 процентов", Юлия Навальная подчеркнула, что противники режима могут использовать голосование против главы Кремля, "для достижения наших с вами целей".

"В полдень 17 марта мы можем прийти и увидеть друг друга, увидеть, что нас много и мы сильные, - указала она, напомнив, что принять участие в акции "Полдень против Путина" призывал за две недели до смерти ее муж Алексей Навальный. - Что делать дальше, выбирать вам. Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень. Вы можете написать на нем крупно "Навальный". И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти домой".

Вдова лидера российской оппозиции призвала использовать оставшееся до 17 июня время для агитации: "Об этой акции должны узнать все, поэтому я прямо обращаюсь к каждому, кто смотрит это видео: уговорите еще одного человека прийти с вами - это будет ваш личный вклад в общее дело".

Полдень против Путина

С инициативой провести акцию "Полдень против Путина", в рамках которой всем россиянам, не согласным с политикой Владимира Путина, предлагается прийти на избирательные участки в одно время, выступили в конце января отдельные представители российской оппозиции. "Важно собраться всем в одно время и убедиться в том, чего больше всего боится преступная власть - что нас большинство", - говорилось в сообщении на сайте кампании.

В поддержку этой акции выступили, в частности, Максим Резник, Дмитрий Гудков, Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов и другие российские оппозиционеры. 1 февраля ее поддержал из колонии Алексей Навальный.

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