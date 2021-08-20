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Дмитрий Гудков

Российский оппозиционный политик, общественный деятель, бывший депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

Дмитрий Гудков (19.01.1980) - сын известного российского политика Геннадия Гудкова, в 2011 - 2016 годах - депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. В нижней палате российского парламента Гудков активно представлял точку зрения оппозиции по вопросам внутренней и внешней политики российского государства во главе с президентом РФ Владимиром Путином.

В 2013 году был исключен из партии "Справедливая Россия". На выборах в 2016 году баллотировался в депутаты Государственной думы VII созыва от партии "Яблоко" по одномандатному округу в Москве, однако большинства голосов набрать не смог. 15 марта 2018 года совместно с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак объявил о намерении создать новую партию.

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. SEPTEMBER 19, 2012. Office of Golos, an election monitoring organisation that is heavily funded by USAid, a United States federal government agency. (Photo ITAR-TASS/ Alexandra Krasnova) | Copyright: picture-alliance/dpa/A. Krasnova

Выборы в Госдуму - 2021: наблюдатели "Голоса" будут, но в роли "иноагентов" 20.08.2021

Накануне выборов Минюст РФ внес движение "Голос" в новый список "иноагентов". Наблюдатели ОБСЕ на выборы не приедут. Так кто же будет осуществлять наблюдение, и будут ли выборы в России честными?

Выборы в Госдуму: как движение "Голос", несмотря на давление властей, будет работать (19.08.2021) 19.08.2021

Общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" по решению минюста РФ внесено в новый реестр незарегистрированных иноагентов. В организации считают, что против нее в будущем можно ждать кампании по дискредитации, но все равно собираются продолжить свою работу.
Dmitry Gudkov im Interview mit DW. Kiew 26.06

Дмитрий Гудков: Перемены в России начнутся в районе 2024 года 07.07.2021

В интервью DW оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал о причинах отъезда из России, оценил стратегию Навального и объяснил, как сменится власть в стране и как разрешить конфликт с Украиной.

"Заговор" против Лукашенко: претензии у него лично к канцлеру ФРГ Меркель. DW Новости (02.07.2021) 02.07.2021

Лукашенко 2 июля объявил, что предъявит претензии Меркель и руководству ФРГ. В Берлине отказались комментировать туманные претензии из Минска, а западные политологи скептически восприняли обвинения Лукашенко.

Гудков: Перемены в РФ начнутся, когда Путин пойдет на следующий срок. #вТРЕНДde 01.07.2021

В интервью программе вТРЕНДde c Константином Эггертом Дмитрий Гудков рассказал, почему был вынужден уехать, сделал прогноз, когда рухнет политический режим Путина и произойдет раскол элит, а также почему скоро иностранных агентов в России начнут искать среди губернаторов и депутатов.

Russischer Oppositionspolitiker Ilja Jaschin, Vorstellung des Berichts zur Lage in Tschetschenien. Mauermuseum in Berlin. Am 14.04.2016. DW/Oxana Evdokimova

Яшин о запрете избираться в Мосгордуму: "С выборов снимают по понятиям" 25.06.2021

Оппозиционер Илья Яшин прокомментировал в интервью DW свой недопуск к довыборам в Мосгордуму. Он считает, что это связано с его поддержкой Навального и законе об "экстремистах".

Почему Гудков на самом деле уехал в Киев после ареста и готов ли он к политической карьере в Украине (09.06.2021) 09.06.2021

Как Дмитрий Гудков оценивает ситуацию в России, собирается ли он возвращаться в Москву в ближайшее время и в чем видит разницу между РФ и Украиной? В том числе и об этом Гудков поговорил с DW.

Организации Навального суд хочет признать экстремистскими. DW Новости 09.06.2021 09.06.2021

Мосгорсуд рассматривает иск по существу о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным. Речь о ФБК, ФЗПГ и "Штабах Навального".
russischer Politiker Dmitrij Gudkow, die unsere Korrespondentin in Kiew Alexandra Indukhowa heute beim Interview mit ihm gemacht hat. via vladimir dorokhov

Что Дмитрий Гудков намерен делать в Украине и вернется ли в Россию? 09.06.2021

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, вынужденный выехать в Украину, заявил в интервью DW, что власти России скоро будут брать в заложники не только женщин, но и детей своих оппонентов.
Die untergehende Sonne über Palma de Mallorca (Spanien), aufgenommen am 23.07.2017 aus einem startenden Flugzeug. Foto: Hauke-Christian Dittrich | Verwendung weltweit

Бывший член "Открытой России" покинул РФ из соображений безопасности 07.06.2021

По словам липецкого депутата Олега Хомутинникова, ему дали понять, что против него будет возбуждено уголовное дело, если он решит снова баллотироваться.

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 21, 2020: Dmitry Gudkov, former member of the Russian State Duma, arrives at Tverskoi District Court before a hearing concerning the case of Moscow City Duma member Yuliya Galyamina accused of repeated violation of the rules for holding mass events. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0EB8AA

Оппозиционер Дмитрий Гудков не будет баллотироваться в Госдуму 07.06.2021

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков объявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру от "Яблока" на парламентских выборах, как планировал ранее.

Karikatur von Sergey Elkin. Repressionen gegen Opposition in Russland lassen nicht nach. Ex-Duma-Abgeordnete Dmitry Gudkov musste nun wegen Strafverfolgung in die Ukraine ausreisen. Jahr/Ort: Moskau, 07.06.2021

Гудков уехал из России: каток репрессий разгоняется перед выборами 07.06.2021

Политик Дмитрий Гудков после освобождения из-под ареста по уголовному делу уехал из России в Украину. Сергей Елкин о том, кто утаптывает политическую поляну перед выборами в Госдуму.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 21, 2020: Dmitry Gudkov, former member of the Russian State Duma, arrives at Tverskoi District Court before a hearing concerning the case of Moscow City Duma member Yuliya Galyamina accused of repeated violation of the rules for holding mass events. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0EB8AA

Оппозиционер Дмитрий Гудков уехал из России 06.06.2021

Дмитрий Гудков объяснил свой отъезд из России в Украину возбуждением в отношении него "фейкового уголовного дела". Оно заведено только для того, чтобы не допустить его на выборы, уверен российский оппозиционер.

Лукашенко шокировал Запад: "интервью" Протасевича возмутило политиков и общественность. DW Новости (04.06.2021) 04.06.2021

Такие видео снимают под давлением, уверена Светлана Тихановская. "Позор для канала", - так прокомментировал видео официальный Берлин. "Это свидетельство низости властей Беларуси", - заключил профессор Герхард Манготт.
Russischer Oppositioneller Gudkow nach seiner Entlassung aus Polizeigewahrsam in Moskau am 03. Juni 2021. Der Autor: Sergey Dik, DW-Korrespondent in Moskau, d.h. Copyright DW

Дмитрий Гудков освобожден из-под стражи 03.06.2021

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков отпущен из полиции Москвы, назначать ему меру пресечения не стали. Политика попросту высадили по пути в главное следственное управление.

Удар Байдена по Лукашенко: США ввели санкции против нефтехимических предприятий Беларуси. DW Новости (03.06.2021) 03.06.2021

США снова ввели санкции против ряда ключевых госпредприятий Беларуси. И за ними последуют новые штрафные меры. Сейчас Вашингтон совместно с Евросоюзом разрабатывает новые санкции, направленные против режима Лукашенко.
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