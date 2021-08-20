Российский оппозиционный политик, общественный деятель, бывший депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.
Дмитрий Гудков (19.01.1980) - сын известного российского политика Геннадия Гудкова, в 2011 - 2016 годах - депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. В нижней палате российского парламента Гудков активно представлял точку зрения оппозиции по вопросам внутренней и внешней политики российского государства во главе с президентом РФ Владимиром Путином.
В 2013 году был исключен из партии "Справедливая Россия". На выборах в 2016 году баллотировался в депутаты Государственной думы VII созыва от партии "Яблоко" по одномандатному округу в Москве, однако большинства голосов набрать не смог. 15 марта 2018 года совместно с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак объявил о намерении создать новую партию.
Общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" по решению минюста РФ внесено в новый реестр незарегистрированных иноагентов. В организации считают, что против нее в будущем можно ждать кампании по дискредитации, но все равно собираются продолжить свою работу.
Лукашенко 2 июля объявил, что предъявит претензии Меркель и руководству ФРГ. В Берлине отказались комментировать туманные претензии из Минска, а западные политологи скептически восприняли обвинения Лукашенко.
В интервью программе вТРЕНДde c Константином Эггертом Дмитрий Гудков рассказал, почему был вынужден уехать, сделал прогноз, когда рухнет политический режим Путина и произойдет раскол элит, а также почему скоро иностранных агентов в России начнут искать среди губернаторов и депутатов.
Как Дмитрий Гудков оценивает ситуацию в России, собирается ли он возвращаться в Москву в ближайшее время и в чем видит разницу между РФ и Украиной? В том числе и об этом Гудков поговорил с DW.
Такие видео снимают под давлением, уверена Светлана Тихановская. "Позор для канала", - так прокомментировал видео официальный Берлин. "Это свидетельство низости властей Беларуси", - заключил профессор Герхард Манготт.
США снова ввели санкции против ряда ключевых госпредприятий Беларуси. И за ними последуют новые штрафные меры. Сейчас Вашингтон совместно с Евросоюзом разрабатывает новые санкции, направленные против режима Лукашенко.