Российский оппозиционный политик, общественный деятель, бывший депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

Дмитрий Гудков (19.01.1980) - сын известного российского политика Геннадия Гудкова, в 2011 - 2016 годах - депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. В нижней палате российского парламента Гудков активно представлял точку зрения оппозиции по вопросам внутренней и внешней политики российского государства во главе с президентом РФ Владимиром Путином.

В 2013 году был исключен из партии "Справедливая Россия". На выборах в 2016 году баллотировался в депутаты Государственной думы VII созыва от партии "Яблоко" по одномандатному округу в Москве, однако большинства голосов набрать не смог. 15 марта 2018 года совместно с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак объявил о намерении создать новую партию.