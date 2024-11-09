В Берлине начался 4-й съезд Антивоенного комитета России

В германской столице стартовал очередной двухдневный форум Антивоенного комитета России. О новом формате форума, а также о том, как его участники восприняли победу на выборах в США Дональда Трампа, - в репортаже DW.

Берлин. Один из больших сетевых отелей в районе Митте. Здесь в субботу, 9 ноября, стартовал очередной двухдневный форум Антивоенного комитета России. На этот раз организаторы решили отойти от традиционного формата исключительно дискуссионной площадки и перенести основной фокус с теории на практику. Именно этим отчасти объясняются беспрецедентные меры безопасности, сопровождающие встречу.

Усиленная охрана

Съезд Антивоенного комитета России Фото: Andrey Shashkov/DW

В конференц-зале за тройным кордоном службы безопасности, тщательно проверяющих документы пришедших по спискам, собрались около сотни гостей съезда. За два дня перед ними выступят более 20 участников мероприятия. На протяжении большей части мероприятия категорически запрещена не только видеосъемка, но и аудиозапись и фотографирование. Прежде всего - в интересах части сидящих в зале. Они прилетели специально ради форума из России - и по его окончании вновь вернутся туда. Многие из них опасаются, что силовики там начнут по белорусскому сценарию арестовывать всех, посещавших подобные площадки, кого им удастся идентифицировать по выложенным в Сеть снимкам и записям. Часть зала, где они сидят, категорически нельзя снимать.

В этом году вместо стандартных тематических панельных дискуссий - по несколько известных политиков и экспертов с модератором на сцене - организаторы сделали упор на серию из 19-ти питчингов. Так называют короткие презентации конкретных проектов, НКО и инициатив слушателям. В первый день форума их разделили на три блока: A - Aspiration ("Надежды") - определение приоритетов работы и того, какой должна быть идеальная свободная постпутинская Россия, B - Build ("Строительство") - проработка оптимальных методов и стратегий достижения этих целей, С - Connect ("Связь") - рассказ о проектах сопротивления, уже работающих сейчас в РФ на полуподпольном или подпольном положении.

Многогранное сопротивление режиму Путина

Эти проекты охватывают самые разные стороны сопротивления российскому режиму и его войне в Украине, а также репрессиям внутри России. Это и мониторинг таможенной отчетности стран Центральной Азии для борьбы с незаконным экспортом в Россию в обход санкций. И создание медиахаба для обучения молодых местных новостных журналистов по лучшим мировым стандартам. И проект "Европейский Петербург" с Коричневой книгой (база данных активных сторонников и пособников режима с документальными свидетельствами преступлений для будущих судебных процессов). И служба помощи политзаключенным "Автозак LIVE". И "Бот-надзор" - сервис с помощью ИИ ищущий и анализирующий комментарии под общественно-политическими постами, которые могли быть оставлены ботами. И студия, записывающая серию подкастов с историями российских политзэков. И группа анонимных художников, по ночам оставляющих антивоенные граффити в российских городах.

Представители ЛГБТ+ проекта Equal Post Ost рассказывали историю мужчины, у которого службы опеки по доносу соседа готовились изъять родных детей, и которому проект буквально за неделю смог организовать экстренные французские визы и собрать 5000 евро на дорогу до Парижа в разгар Летней олимпиады с зашкаливающими ценами.

А группа, помогающая украинским военнопленным в России, рассказала, как организует для них звонки родным. Оказывается, даже те, кому это разрешают, могут звонить только на российские мобильные номера. Волонтеры организации "подхватывают" такие звонки и физически подставляют к мобильному телефону вторую трубку, на которую уже звонит семья военнопленного из Украины. И только так у родственников появляется возможность - иногда впервые за месяцы - узнать, что их близкий человек жив…

"Оппозиционный тиндер", антивоенная выставка и благотворительный мерч

Но самое главное - все эти проекты не просто представляются. Организаторы форума придумали на своей площадке целую систему скоростных "знакомств по интересам” таких активистов с представителями фондов, готовых финансировать подобные инициативы. Один из членов Антивоенного комитета Дмитрий Гудков образно назвал это "оппозиционным тиндером".

Выставка антивоенных рисунков Фото: Andrey Shashkov/DW

Параллельно с форумом его гости могли также осмотреть выставку антивоенных рисунков Алеши Ступина и купить мерч Антивоенного комитета, вся выручка от продажи которого будет распределена между поддержкой политзаключенных в России и закупкой электрогенераторов на зиму для Украины.

На второй день съезда запланированы две более традиционные большие панельные дискуссии о будущем России, и три малых тематических в рабочих группах "Контрпропаганда - медиа, блоги, искусство", "Политзаключенные и военнопленные", "Документы и прочая помощь антивоенным россиянам в эмиграции".

Знаменитые гости

Гости и участники съезда Фото: Andrey Shashkov/DW

Среди приехавших на форум, помимо членов КомитетаМихаила Ходорковского, экономистов Сергея Алексашенко и Владислава Иноземцева, политиков Дмитрия и Геннадия Гудкова, журналистов Кирилла Мартынова и Евгения Киселева, галериста Марата Гельмана, предпринимателя Бориса Зимина, юриста Елены Лукьяновой и актера Артура Смольянинова были также политолог Дмитрий Орешкин, правозащитник Лев Пономарев, публицист Андрей Архангельский, журналистка Марина Овсянникова и другие.

Тревожный настрой и надежды на непредсказуемость Трампа

В кулуарах мероприятия активно обсуждались главные новости этой недели - победа Дональда Трампана президентских выборах в США, распад правящей "светофорной" коалиции в Германии и то, какие последствия это может повлечь для Украины и российской оппозиции. Несмотря на общий тревожный настрой, многие из собравшихся призывают не поддаваться унынию. И смотрят в будущее с уверенностью в одном: "фирменная" непредсказуемость нового американского лидера непредсказуема настолько, что может ударить и совсем не по тем, по кому ожидает нынешний хозяин Кремля.

Возможно, такому настрою отчасти способствуют время и место проведения форума, заряженные мощнейшим символизмом. Всего в нескольких десятках метров от входа в отель специальной кирпичной кладкой на мостовой отмечена линия, по которой через город проходила Берлинская стена. Она рухнула ровно 35 лет назад, 9 ноября 1989 года. И все, кто застал это, отлично помнят предшествующую падению стены схожую атмосферу безысходности, и насколько внезапно потом все начало меняться.